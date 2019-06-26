Девочку парализовало после возвращения из оздоровительного лагеря

Семилетняя девочка отдыхала в детском оздоровительном лагере в США, когда ее укусил клещ. Через полторы недели после возвращения у ребенка начали отказывать ноги.

Семилетняя Дженна Ганал (Jenna Ganahl) из США вернулась из летнего лагеря и через полторы недели она стала замечать, что ноги ее не слушаются. Сначала мама девочки подумала, что ноги просто затекли, однако, когда Ганал утром не смогла встать с кровати, мама отвезла дочь больницу. Врачи поставили девочке диагноз клещевой паралич, при котором организм человека отравляется токсинами, вырабатываемыми слюной насекомого.

Специалисты не были уверены, что смогут удалить клеща, так как он вошел глубоко под кожу и жил в теле девочки около двух недель. В итоге медики вытащили насекомое и обработали рану. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она идет на поправку. Женщина проверила тело девочки, и обнаружила еще нескольких клещей на голове, сообщает «Лента.ру». По прогнозам врачей, полностью восстановиться тело девочки сможет через несколько недель.

Женщина обратилась в местные СМИ и попросила родителей внимательно следить за детьми, учитывая распространение клещей. Она отметила, что своевременное лечение помогает избежать несчастных случаев и развития многих опасных заболеваний.