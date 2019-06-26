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Дачные участки в Моховой Пади впервые за 30 лет подключат к электричеству

Дачные участки в Моховой Пади впервые за 30 лет подключат к электричеству

Дачные участки, которые находятся в поселке Моховая Падь за турбазой «Динамо», подключат к электричеству. В этом районе установили железобетонные столбы, чтобы провести по ним линию. Некоторые владельцы участков говорят, что для них это целое событие – электричества там не было с тех пор, как стали выделять землю.

Фото электроопор в редакцию информационного агентства отправила одна из жительниц Благовещенска, у которой в Моховой Пади находится дача.

«Наша тетушка в советское время получила участок в Моховой Пади от завода железобетонных изделий № 1. До сих пор люди там садят огород, и мы тоже. Там нет электричества уже больше 30 лет, и до сих пор не ловит сотовая связь. И вот сейчас стали устанавливать столбы, бетонные электрические опоры. Там много таких участков, они используется», – рассказала жительница Благовещенска.

Сколько владельцев земельных участков будут подключены к электроэнергии и когда это случится, пока не известно. Каждый из нуждающихся в подключении позже напишет и направит свое заявление в соответствующую инстанцию.

«Есть заявка, установлено около ста железобетонных столбов для проведения электричества. Работа ведется, к дачам идет процесс техприсоединения», – пояснили в пресс-службе АКС.

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#строительство #энергетика

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Комментарии
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  • Sapsanische

    Sapsanische
    19 минут назад

    как тебе такое, Илон Маск?

  • retrogr

    retrogr
    8 минут назад

    ленин в мавзолее провернулся

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