Инстаобзор: топ ярких благовещенок июня

Инстаграм становится настолько популярной и востребованной социальной сетью, что большинство ее пользователей подходит к вопросу публикации своей фотографии очень основательно: продумывают позу, локацию, подгоняют цвета на всех фотографиях для единого стиля. Конечно, это делают не все, но все же... В общем, чтобы ваши труды не пропадали даром и их увидело как можно больше людей, мы решили каждую последнюю среду месяца публиковать 10 снимков амурских красавиц. И даже не спрашивайте, по каким критериям отбирали фото. Это лишь субъективный взгляд редакции.

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Afishka