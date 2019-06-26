сегодня, 15:23 0
Инстаобзор: топ ярких благовещенок июня
Фото: instagram.com/_gobozik_/
Инстаграм становится настолько популярной и востребованной социальной сетью, что большинство ее пользователей подходит к вопросу публикации своей фотографии очень основательно: продумывают позу, локацию, подгоняют цвета на всех фотографиях для единого стиля. Конечно, это делают не все, но все же... В общем, чтобы ваши труды не пропадали даром и их увидело как можно больше людей, мы решили каждую последнюю среду месяца публиковать 10 снимков амурских красавиц. И даже не спрашивайте, по каким критериям отбирали фото. Это лишь субъективный взгляд редакции.
Если вы хотите попасть в наш июльский топ, то публикуйте свои фотографии с хэштегом #amurinfo_top
Просмотров всего: 278
Прислать новости 8 962 285 13 55