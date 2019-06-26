В прокуратуре объяснили, почему не просили арестовать водителя, который пьяным сбил насмерть благовещенку

Следователь тогда просил заключить водителя под стражу, а прокуратура – под домашний арест.

Благовещенский городской суд поддержал позицию следователя, и в отношении водителя избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 14 июля 2019 года. Сейчас полиция расследует уголовное дело в отношении водителя по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Тем временем в прокуратуре Амурской области объяснили, почему просили в качестве меры пресечения именно домашний арест. В надзорном органе учитывали, что по Уголовному кодексу преступление относится к правонарушению средней тяжести, а также то, что в инкриминируемой водителю статье говорится о неумышленном убийстве.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу избирается, когда невозможно применить иную, более мягкую меру пресечения. При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в отношении жителя Благовещенска учитывались конкретные обстоятельства уголовного дела, в том числе тяжесть преступления, данные о его личности и другие. Установлено, что подозреваемый имеет постоянное место жительства и регистрацию по месту производства предварительного расследования, трудоустроен, то есть имеет стабильный источник дохода. Принимая во внимание все указанные обстоятельства, надлежащее поведение подозреваемого могло быть обеспечено более мягкой мерой пресечения, а именно домашним арестом, путем наложения соответствующих запретов и ограничений, осуществления контроля за его поведением по месту проживания», – комментируют в прокуратуре Амурской области.