Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:00 2

В прокуратуре объяснили, почему не просили арестовать водителя, который пьяным сбил насмерть благовещенку

В прокуратуре объяснили, почему не просили арестовать водителя, который пьяным сбил насмерть благовещенку
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

В прокуратуре Амурской области дали пояснения по поводу меры пресечения автомобилисту, который, будучи нетрезвым, насмерть сбил женщину-пешехода в микрорайоне Благовещенска и уехал. Происшествие случилось 14 мая.

Следователь тогда просил заключить водителя под стражу, а прокуратура – под домашний арест.

Благовещенский городской суд поддержал позицию следователя, и в отношении водителя избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 14 июля 2019 года. Сейчас полиция расследует уголовное дело в отношении водителя по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Тем временем в прокуратуре Амурской области объяснили, почему просили в качестве меры пресечения именно домашний арест. В надзорном органе учитывали, что по Уголовному кодексу преступление относится к правонарушению средней тяжести, а также то, что в инкриминируемой водителю статье говорится о неумышленном убийстве.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу избирается, когда невозможно применить иную, более мягкую меру пресечения. При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в отношении жителя Благовещенска учитывались конкретные обстоятельства уголовного дела, в том числе тяжесть преступления, данные о его личности и другие. Установлено, что подозреваемый имеет постоянное место жительства и регистрацию по месту производства предварительного расследования, трудоустроен, то есть имеет стабильный источник дохода. Принимая во внимание все указанные обстоятельства, надлежащее поведение подозреваемого могло быть обеспечено более мягкой мерой пресечения, а именно домашним арестом, путем наложения соответствующих запретов и ограничений, осуществления контроля за его поведением по месту проживания», – комментируют в прокуратуре Амурской области.

Просмотров всего: 866

#ДТП #жизнь #происшествия

распечатать


В России и мире

Девочку парализовало после возвращения из оздоровительного лагеря
Происшествия

Пропавший в Благовещенске подросток нашелся
Происшествия

В Благовещенске проверяют обстоятельства трагедии в пекарне
Происшествия

В Благовещенске кроссовер сбил 10-летнего велосипедиста
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Дан

    Дан
    16 минут назад

    чёт в последнее время я всё меньше и меньше верю прокуратуре...

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    15 минут назад

    До решения суда мог бы работать... Хоть польза была бы своей семье и родственникам погибшей.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь