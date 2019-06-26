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Валентина Матвиенко – Александру Козлову: результаты развития Дальнего Востока не впечатляют

Валентина Матвиенко – Александру Козлову: результаты развития Дальнего Востока не впечатляют
Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Минвостокразвития не может сделать рывок в развитии Дальнего Востока, заявила спикер Совфеда, обращаясь к главе Минвостокразвития Александру Козлову. Министерство Дальнего Востока и Арктики не должно превращаться в совнархоз, который только «собирает заявки с регионов».

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с главой ведомства Александром Козловым в формате «Открытый диалог с министром», пишет «Парламентская газета».

В зале был аншлаг. Интерес сенаторов к встрече с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики обусловлен тем, что именно на этих территориях во многом сосредоточен потенциал для качественного прорыва в экономике всей страны. Валентина Матвиенко, открывая встречу с Александром Козловым, подчеркнула – макрорегион должен стать территорией «настоящего прорыва». Но пока результаты, по словам спикера, не впечатляют, даже несмотря на то, что парламентариями принято более 30 законов по развитию Арктики и Дальнего Востока.

Фото: www.vsmsinfo.ru

Как отметила Матвиенко, темпы роста промышленного производства и зарплат в макрорегионе лишь незначительно выше среднероссийского уровня, а объём инвестиций растет медленнее, чем в среднем по стране.

«Вот уже десять лет мы пишем стратегии, программы, а прорыва в экономике нет, – поставила на вид Валентина Матвиенко. – Зато прорыв мы наблюдаем по ту сторону дальневосточной границы — там, в странах Азии, растут новые ультрасовременные города, производства. А у нас программа, которая сегодня предлагается министерством, — это программа рутинного развития, а не прорыва. Тем более что исполнение показателей развития региона по итогам прошлого года не превышает 50 процентов!»

«И никаких высокотехнологичных проектов не предвидится – мы хотели бы, но не видим этого в предложенной программе», – обратилась она к министру Козлову.

Глава Минвостокразвития обратил внимание на то, что нацпрограмма не готовилась кулуарно. Был создан специальный сайт, на который поступило 16 524 предложения от граждан, после чего за них голосовали в общей сумме 455 877 человек. «Мы не ограничились сайтом, во всех муниципалитетах Дальнего Востока прошли в общей сложности 2 492 встречи с жителями, в которых приняли участие более 147 тысяч человек», – скрупулезно приводил цифры глава Минвостокразвития.

Однако, по мнению Валентины Матвиенко, работа по развитию видится немного иначе. «Не хочется, чтобы Минвостокразвития превратилось в сборщика заявок от граждан и регионов. Вы должны заниматься стратегией развития, а расчёты того, сколько и кому делать, вполне могут взять на себя регионы», – заметила спикер.

Кроме того, Минвостокразвития не рассказывает гражданам и инвесторам о том, какие программы есть в этом регионе, сообщает РБК. «Вы год уже министр. Без обид, у нас товарищеский разговор, но такое ощущение, что Минвостокразвития выключили информационно. Вообще нет информации, что происходит на Дальнем Востоке и в Арктике, какие решения принимаются», – обратилась Матвиенко к главе ведомства.

В качестве примера грамотной информационной работы спикер привела пример со строительством Байкало-Амурской магистрали (БАМ). «Как раньше было? Объявляли, например, освоение БАМа, и вся страна этим жила, и все ехали туда и откликались», – рассказала Матвиенко.

Также спикер напомнила о программе «Дальневосточный гектар», действующей с 2016 года. «Хотелось бы узнать, была это пиар-акция или все-таки серьезный инструмент привлечения на Дальний Восток?» – спросила она.

Говорилось на встрече и о том, что никак не удаётся преодолеть тенденцию к сокращению людей – это касается и миграционной, и естественной убыли населения. Вопрос этот, как считает Валентина Матвиенко, напрямую связан с тем, что меры социальной поддержки дальневосточников малоэффективны.

Есть для Дальнего Востока и свои хронические вопросы. Среди них – высокие цены на авиаперелеты для дальневосточников. «Буквально каждый год сенаторы с Дальнего Востока говорят о нехватке льготных билетов для таких перелетов. Но нам нельзя разрывать единое пространство страны и запирать людей в своих регионах. Правильнее всего было бы построить основательную эффективную систему транспортной доступности всех дальневосточных регионов. И Минвостокразвития должно играть в этом процессе, что называется, первую скрипку», – уверена Валентина Матвиенко.

Александр Козлов возглавил Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в мае 2018 года, ранее он был губернатором Амурской области, до этого занимал пост мэра Благовещенска.

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#Дальний Восток #льготные авиабилеты #российская власть #экономика

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Баба ВАЛЯ СКАЗАЛА - айяйяй....

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    И сразу- усе ЗАРАБОТАЕТ!!!!

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Наконец то обратили на это внимание

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Хм...

    Что это было?

    Политический онанизм или до кого-то дошло, что "мудрый" КАА не совсем на своём месте?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Ах-ха-ха! А на что развиваться, если всё бабло, всё ресурсы выгребают центровые? А потом удивляются, что регион чота захирел, зачах.

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    Run Forest run!

  • ay

    ay
    1 час назад

    И чой-то бабушка полила грязью совнарКоз? При той системе развитие и освоение было. Не то что нынче.

  • Сосновский

    Сосновский
    56 минут назад

    Как это ни странно, нас тоже не только не впечатляют, но и удручают.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    52 минуты назад

    Ой, неужто заметили, что министерство по развитию ничего не развивает.

    Прорыв им нужен. У нас прорыв может случиться только там где тонко, не более.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    49 минут назад



    «Вот уже десять лет мы пишем стратегии, программы, а прорыва в экономике нет.



    Мы чейтатели, а не пейсатели!



    Зато прорыв мы наблюдаем по ту сторону дальневосточной границы



    Завидки?!



    А у нас программа, которая сегодня предлагается министерством, — это программа рутинного развития, а не прорыва.



    Гыг! И даже это не выполняем -



    Тем более что исполнение показателей развития региона по итогам прошлого года не превышает 50 процентов!»



    А ата-та будет?!



    Глава Минвостокразвития обратил внимание на то, что



    Рауфик не виноувен!



    «Вы год уже министр... но такое ощущение, что Минвостокразвития выключили информационно.



    А ата-та будет?!



    Также спикер напомнила о программе «Дальневосточный гектар», действующей с 2016 года. «Хотелось бы узнать, была это пиар-акция или все-таки серьезный инструмент привлечения на Дальний Восток?»



    А ата-та будет?!



    никак не удаётся преодолеть... миграционной, и естественной убыли населения. Вопрос этот, напрямую связан с тем, что меры социальной поддержки дальневосточников малоэффективны.



    А ата-та будет?!



    Есть для Дальнего Востока и свои хронические вопросы. Среди них – высокие цены на авиаперелеты для дальневосточников. «Буквально каждый год сенаторы с Дальнего Востока говорят о нехватке льготных билетов для таких перелетов.



    А ата-та будет?!



    И Минвостокразвития должно играть в этом процессе, что называется, первую скрипку», – уверена Валентина Матвиенко.



    Ну хотя бы ещё через год будет?

  • Тахографист

    Тахографист
    48 минут назад

    Козлов, Орлов-яркий пример того, как люди абсолютно ничего полезного не делая растут по карьерной лестнице. Лет через 5 благодаря экономической зоне и мосту из ХХ вырастет маленький Шанхай, все рецепты развития давно написаны, но наш совнархоз по прежнему предпочитает воровать и писать бессмысленные законопроекты

  • Касандра

    Касандра
    46 минут назад

    мож уже и пора поменять к.озлова и других?улучшений нет..на себе знаю- пенсию добавили а субсидии на ЖКХ сняли.Нормально повышаем уровень населения?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    44 минуты назад

    Тахографист

    Козлов, Орлов...



    Гыг! По ходу Валентина вставила во все дыхательные и пихательные КАА как раз после общения с Василием.



    Васеньку накажут?



  • Nikodim

    Nikodim
    34 минуты назад

    Да неужели кто то открыл глаза и увидел министра? Пацану фортануло не хило, уж не знаю за какие заслуги перед кем и чем. Но реально то он пустой. Какой прорыв!? Он здесь себя реально чем то проявил кроме хоккея на Амуре? Неужели на весь дальний восток не нашлось человека более достойного, грамотного? Ну позорище, если такие министры у нас. Причём Федерального уровня! Хапать он умеет, а вот реально работать. Посчитайте, сколько народу сидит в этом министерстве в Москве и развивает ДВ! Посадить всех до одного здесь, может тогда и Транспортная доступность региона резко возрастёт и умы увидят реальность. Да и на миграции положительно скажется.

  • Ox

    Ox
    29 минут назад

    Хорошо хоть не сказала, что все у нас хорошо. Уже это радует.

  • Тахографист

    Тахографист
    27 минут назад

    Nikodim

    Да неужели кто то открыл глаза и увидел министра? Пацану фортануло не хило, уж не знаю за какие заслуги перед кем и чем. Но реально то он пустой. Какой прорыв!? Он здесь себя реально чем то проявил кроме хоккея на Амуре? Неужели на весь дальний восток не нашлось человека более достойного, грамотного? Ну позорище, если такие министры у нас. Причём Федерального уровня! Хапать он умеет, а вот реально работать. Посчитайте, сколько народу сидит в этом министерстве в Москве и развивает ДВ! Посадить всех до одного здесь, может тогда и Транспортная доступность региона резко возрастёт и умы увидят реальность. Да и на миграции положительно скажется.



    там пора просто посадить всех до одного

  • Shift

    Shift
    26 минут назад

    Ox

    Хорошо хоть не сказала, что все у нас хорошо. Уже это радует.



    +

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    25 минут назад

    Кто-то удивился? На что способен человек из ЖКХ?

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    19 минут назад

    Министерство развития ДВ должно находиться на ДВ!

  • Мудрый28

    Мудрый28
    15 минут назад

    да тут все просто не по сеньке шапка

  • Хмык

    Хмык
    7 минут назад

    Что-то вспомнились слова Путина о том, что если чиновникам не платить огромные зарплаты, то они сбегут за границу.

    А может не держать Минвостокразвития? Пусть едут всем составом в Америку. Руководить Аляской, например.

    Через годик все аляскинцы в Россию побегут.

    И России хорошо и америкосов умоем.

  • Nakamura

    Nakamura
    4 минуты назад

    Бодрячком Валентина! Не пыли из окопа!

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