Валентина Матвиенко – Александру Козлову: результаты развития Дальнего Востока не впечатляют

Минвостокразвития не может сделать рывок в развитии Дальнего Востока, заявила спикер Совфеда, обращаясь к главе Минвостокразвития Александру Козлову. Министерство Дальнего Востока и Арктики не должно превращаться в совнархоз, который только «собирает заявки с регионов».

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с главой ведомства Александром Козловым в формате «Открытый диалог с министром», пишет «Парламентская газета».

В зале был аншлаг. Интерес сенаторов к встрече с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики обусловлен тем, что именно на этих территориях во многом сосредоточен потенциал для качественного прорыва в экономике всей страны. Валентина Матвиенко, открывая встречу с Александром Козловым, подчеркнула – макрорегион должен стать территорией «настоящего прорыва». Но пока результаты, по словам спикера, не впечатляют, даже несмотря на то, что парламентариями принято более 30 законов по развитию Арктики и Дальнего Востока.

Фото: www.vsmsinfo.ru

Как отметила Матвиенко, темпы роста промышленного производства и зарплат в макрорегионе лишь незначительно выше среднероссийского уровня, а объём инвестиций растет медленнее, чем в среднем по стране.

«Вот уже десять лет мы пишем стратегии, программы, а прорыва в экономике нет, – поставила на вид Валентина Матвиенко. – Зато прорыв мы наблюдаем по ту сторону дальневосточной границы — там, в странах Азии, растут новые ультрасовременные города, производства. А у нас программа, которая сегодня предлагается министерством, — это программа рутинного развития, а не прорыва. Тем более что исполнение показателей развития региона по итогам прошлого года не превышает 50 процентов!»

«И никаких высокотехнологичных проектов не предвидится – мы хотели бы, но не видим этого в предложенной программе», – обратилась она к министру Козлову.

Глава Минвостокразвития обратил внимание на то, что нацпрограмма не готовилась кулуарно. Был создан специальный сайт, на который поступило 16 524 предложения от граждан, после чего за них голосовали в общей сумме 455 877 человек. «Мы не ограничились сайтом, во всех муниципалитетах Дальнего Востока прошли в общей сложности 2 492 встречи с жителями, в которых приняли участие более 147 тысяч человек», – скрупулезно приводил цифры глава Минвостокразвития.

Однако, по мнению Валентины Матвиенко, работа по развитию видится немного иначе. «Не хочется, чтобы Минвостокразвития превратилось в сборщика заявок от граждан и регионов. Вы должны заниматься стратегией развития, а расчёты того, сколько и кому делать, вполне могут взять на себя регионы», – заметила спикер.

Кроме того, Минвостокразвития не рассказывает гражданам и инвесторам о том, какие программы есть в этом регионе, сообщает РБК. «Вы год уже министр. Без обид, у нас товарищеский разговор, но такое ощущение, что Минвостокразвития выключили информационно. Вообще нет информации, что происходит на Дальнем Востоке и в Арктике, какие решения принимаются», – обратилась Матвиенко к главе ведомства.

В качестве примера грамотной информационной работы спикер привела пример со строительством Байкало-Амурской магистрали (БАМ). «Как раньше было? Объявляли, например, освоение БАМа, и вся страна этим жила, и все ехали туда и откликались», – рассказала Матвиенко.

Также спикер напомнила о программе «Дальневосточный гектар», действующей с 2016 года. «Хотелось бы узнать, была это пиар-акция или все-таки серьезный инструмент привлечения на Дальний Восток?» – спросила она.

Говорилось на встрече и о том, что никак не удаётся преодолеть тенденцию к сокращению людей – это касается и миграционной, и естественной убыли населения. Вопрос этот, как считает Валентина Матвиенко, напрямую связан с тем, что меры социальной поддержки дальневосточников малоэффективны.

Есть для Дальнего Востока и свои хронические вопросы. Среди них – высокие цены на авиаперелеты для дальневосточников. «Буквально каждый год сенаторы с Дальнего Востока говорят о нехватке льготных билетов для таких перелетов. Но нам нельзя разрывать единое пространство страны и запирать людей в своих регионах. Правильнее всего было бы построить основательную эффективную систему транспортной доступности всех дальневосточных регионов. И Минвостокразвития должно играть в этом процессе, что называется, первую скрипку», – уверена Валентина Матвиенко.

Александр Козлов возглавил Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в мае 2018 года, ранее он был губернатором Амурской области, до этого занимал пост мэра Благовещенска.