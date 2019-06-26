В Благовещенске проверяют обстоятельства трагедии в пекарне

Несчастный случай произошел 18 июня. Пострадавшая лишилась части правой руки.

Трудовая инспекция получила извещение о трагедии 20 июня. «Под председательством должностного лица инспекции 24 июня создана комиссия по расследованию данного несчастного случая», – ответили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в ведомстве. В соответствии со статьей 229.1 Трудового кодекса РФ, проверка проводится в течение 15 дней. Если потребуется дополнительное исследование обстоятельств несчастного случая, проверка может продлиться, но не более чем на 15 дней.

«За нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, согласно статье 5.27.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 2 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 150 тысяч рублей», – объяснила заместитель руководителя государственной инспекции труда по правовым вопросам Рената Пельменева.