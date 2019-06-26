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В Благовещенске проверяют обстоятельства трагедии в пекарне

В Благовещенске проверяют обстоятельства трагедии в пекарне
Фото: ru.depositphotos.com

Государственная инспекция труда в Амурской области проводит проверку по факту несчастного случая на производстве. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в пекарне одного из супермаркетов Благовещенска женщине-повару оторвало руку тестомесом.

Несчастный случай произошел 18 июня. Пострадавшая лишилась части правой руки.

Трудовая инспекция получила извещение о трагедии 20 июня. «Под председательством должностного лица инспекции 24 июня создана комиссия по расследованию данного несчастного случая», – ответили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в ведомстве. В соответствии со статьей 229.1 Трудового кодекса РФ, проверка проводится в течение 15 дней. Если потребуется дополнительное исследование обстоятельств несчастного случая, проверка может продлиться, но не более чем на 15 дней.

«За нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, согласно статье 5.27.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 2 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 150 тысяч рублей», – объяснила заместитель руководителя государственной инспекции труда по правовым вопросам Рената Пельменева.

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#закон #происшествия

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