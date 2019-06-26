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В Амурской области снят карантин по бешенству

В Амурской области снят карантин по бешенству
Фото: pixabay.com

На всех территориях Амурской области снят карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Орлов.

«Во всех очагах, где были зафиксированы случаи заболевания, специалисты провели необходимые мероприятия. Домашние животные южных и центральных районов области прошли поголовную вакцинацию. Новых случаев заболевания на территории региона не фиксируется. На сегодняшний день ситуация по бешенству в регионе оценивается как благополучная», – сказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Карантин сняли в селе Виноградовка Бурейского района, где случай заболевания выявили в одном из лично-подсобных хозяйств, а также на территории одного из предприятий в Октябрьском районе. Там на угольный склад пришла больная бешенством лиса.

Всего в марте и апреле 2019 года ограничительные меры устанавливали на 8 территориях Приамурья. На шести из них карантин был снят ранее, в начале июня, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Амурской области.

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#животные #здоровье

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