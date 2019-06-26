В Благовещенске кроссовер сбил 10-летнего велосипедиста

25 июня в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал юный велосипедист. Ребенок был сбит автомобилем.

Авария случилась в 15:03 во дворе дома № 24 по улице Амурской. Машина Toyota Harrier, двигаясь по дворовой территории, наехала на 10-летнего велосипедиста. Ребенок неожиданно выехал из-за гаража. Велосипедист получил травмы.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, с наступлением тепла в областном центре произошло 11 ДТП с участием велосипедистов. В 6 авариях были травмированы несовершеннолетние велосипедисты – как из-за невнимательности их самих, так и водителей автомобилей. В 2018 году за аналогичный период ДТП с участием велосипедистов было меньше – на 4 происшествия.

Как отмечается, преимущественно велосипедисты оказываются под колесами, выезжая на дорогу из-за препятствий (припаркованных автомобилей, гаражей, зданий, заборов), так называемых дорожных ловушек, а также пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись в нарушение ПДД (согласно пункту 24.8 ПДД, движение велосипедистов по пешеходному переходу запрещено).

Велосипед – опасный вид транспорта, и незначительное ДТП для велосипедиста может обернуться серьезными травмами. Не менее важной для безопасности велосипедиста является специальная экипировка: шлем, наколенники и налокотники (они при случайном падении или столкновении значительно снизят риск травмы), которую игнорируют велосипедисты и родители при покупке своим детям велотранспорта, пояснила старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» старший лейтенант полиции Ирина Самарина.

Ирина Викторовна напоминает водителям автомобилей: нужно внимательней относиться к велосипедистам, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия. А водителям велотехники необходимо изучить и строго соблюдать правила дорожного движения, а также меры безопасности.