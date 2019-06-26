Юрий Трутнев рассказал, что качество жизни в ДФО повысится: обзор прессы

Доступ туристов к Байкалу ограничат; сегодня – Всемирный день производителей холода; триллер индийского режиссера Шрирама Рагхвана «Стреляйте в пианиста» выходит на экраны. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Большинству читателей «Российской газеты» наверняка будет интересно интервью с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Он рассказал, что качество жизни на Дальнем Востоке будет революционно повышено. Одно из средств – льготная ипотека. Пока она предусмотрена для двух категорий: желающих построить дома на полученном дальневосточном гектаре и многодетных семей. Например, получатели ДВ-гектара и многодетные семьи получат льготную ипотеку, а каждый населенный пункт будет обеспечен доступностью медико-санитарной помощи. Всё остальное – под заголовком «Потянуло на Восток». А пока обозначенная полпредом программа входит в жизнь, доступ туристов к Байкалу будет ограничен – озеро загажено до невозможности, а все попытки волонтеров по сбору мусора похожи на сизифов труд. Об этом – в материале «Генеральная уборка».

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Что еще интересного узнал из главной газеты страны:

– во-первых, сегодня впервые в истории отмечается Всемирный день производителей холода (вернусь домой, чокнусь с холодильником);

– во-вторых, в Екатеринбурге пошли дальше буккроссинга и организовали обмен виниловыми пластинками;

– в-третьих, на экраны выходит триллер индийского режиссера Шрирама Рагхвана «Стреляйте в пианиста». В 50-60-х годах в этом не было бы ничего удивительного: тогда слезливые индийские кинушки типа «Зита и Гита» собирали огромные очереди в кинотеатры. Пишут, что названный фильм – действительно кинематографический шедевр, а имя режиссера – это знак качества в мировом кинематографе.

На том я «Российскую газету» и закрываю.

Очень интересно

Если вы думаете, что женское счастье заключается только в том, чтобы, согласно словам песенки «Был бы милый рядом», то ошибаетесь, есть и другие способы быть счастливой – стоит только прочесть материал «Моей Мадонны» «Женское счастье» о благовещенке Ольге Ковалевой. Пересказывать не буду: в конце концов в публикации рецепты женского счастья, а я все-таки мужчина.

Еще вы узнаете о том, что у одного из благовещенцев родилась идея организовывать для туристов из Китая и Японии грибные туры. Правда, пока на это нет денег. Но инициатор надеется на инвестиции.

Я бы еще рассказал об отношениях со свекровью, но у нас есть и мужская аудитория, так что дождусь материала об отношениях с тёщей, вот тогда и остановлюсь на подробностях.

Не пропусти

А что у нас дальше? Дальше «Телепорт», рассказавший о новом увлечении амурчан (кстати, и не только амурчан) – создании открыток, посвященных родным местам. Благовещенцы, объединившись в свой клуб по интересам, разрабатывают открытки, отражающие историю и сегодняшнюю жизнь региона, а затем этими почтовыми карточками обмениваются (разумеется, по почте, то есть по-настоящему, по-взрослому) с жителями других городов и весей. А рассказала об этом Галина Ефимова, сотрудник УФПС по Амурской области. А я в свою очередь как коллекционер всего, что попадется под руку, отмечу, что коллекции таких почтовых отправлений будут явно интересны.

Напишут же такое

«АиФ» объяснили «Почему россияне не чувствуют роста уровня жизни». То есть, получается, согласно заголовку, уровень этот растет, экономика (это уже согласно самому тексту заметки) стоит на новых рельсах, ее высокотехнологичность неоспорима, производительность труда высока. А роста уровня жизни россияне не видят. В чем же дело, в чем суть?!

И, вспомнив анекдот про подъезд, переключился на публикацию о том, можно ли правильно питаться при маленькой зарплате. Оказывается, можно: мясо следует есть только два раза в неделю, хлеб, особенно белый, исключить из рациона, а капусту и огурцы употреблять со своего огорода. Летом свежие, зимой – квашеные. А квашеная капустка, да с лучком, да…

Но тут мои гастрономические мечтания прервала заметка о том, что с 1 июля повышаются тарифы на коммунальные услуги, и я опять вернулся (уже мысленно) к первой заметке о том, «Почему россияне не чувствуют роста уровня жизни».

На посошок

И напоследок – «Комсомольская правда». Вы узнаете, сколько заработал на своем недуге Бари Алибасов, что муж Екатерины Климовой нашел новую подругу, что в России больше всего продавцов и водителей, что Пугачева в очередной раз согласилась на последний сольный концерт. О новой версии тайны Тунгусского метеорита опять же.

Но я бы заострил ваше внимание на публикации «Три самых полезных завтрака». Эта публикация абсолютно не противоречит заметке «АиФ» – все бюджетненько: овсяночка, фруктики со своего огородца ну и опять же капустка! А капустка, особенно квашеная – да с лучком, да... Ну, в общем, на том и прощаюсь.