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Благовещенцы пробегут по набережной Амура от ротонды до маяка

Благовещенцы пробегут по набережной Амура от ротонды до маяка
Фото: ru.depositphotos.com

В среду, 26 июня, в 10:00 на набережной реки Амур в Благовещенске состоится легкоатлетический пробег «Приамурье – территория без наркотиков». Бегуны стартуют от ротонды. Торжественная церемония открытия забега – в 10:00, старт – в 10:30.

Легкоатлетический пробег приурочен к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков и проводится по следующим дистанциям:

  1. 500 метров – для детей до 10 лет (родители или законные представители провожают и встречают детей на старте и финише);
  2. 1 километр – все желающие от 11 до 13 лет (родители или законные представители провожают и встречают детей на старте и финише);
  3. 1 километр – все желающие от 14 до 17 лет;
  4. 3 километра – все желающие от 18 лет и старше.
  5. Награждение победителей и призеров с 11:45.

Мероприятие организовано УМВД России по Амурской области, министерством ФКиС и администрацией города.

Информация по телефону: 37-58-65 – управление по физической культуре спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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Комментарии
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  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    2 часа назад

    Нету в Благе маяка. Если вы про то сооружение что на Мухина-Краснофлотской, то это пограничная вышка.

  • Xanttoress

    Xanttoress
    1 час назад

    Амуринфа нашла маяк. Возможно, имелась в виду гостиница в районе областной больницы.

  • Oberon28

    Oberon28
    44 минуты назад

    Редактор курнул и ему "Маяк" привиделся.

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