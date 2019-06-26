Благовещенцы пробегут по набережной Амура от ротонды до маяка

В среду, 26 июня, в 10:00 на набережной реки Амур в Благовещенске состоится легкоатлетический пробег «Приамурье – территория без наркотиков». Бегуны стартуют от ротонды. Торжественная церемония открытия забега – в 10:00, старт – в 10:30.

Легкоатлетический пробег приурочен к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков и проводится по следующим дистанциям: 500 метров – для детей до 10 лет (родители или законные представители провожают и встречают детей на старте и финише); 1 километр – все желающие от 11 до 13 лет (родители или законные представители провожают и встречают детей на старте и финише); 1 километр – все желающие от 14 до 17 лет; 3 километра – все желающие от 18 лет и старше. Награждение победителей и призеров с 11:45. Мероприятие организовано УМВД России по Амурской области, министерством ФКиС и администрацией города. Информация по телефону: 37-58-65 – управление по физической культуре спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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Нина Гвоздкова