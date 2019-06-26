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В приемный покой АОКБ пациенты поступают по новой системе

В приемный покой АОКБ пациенты поступают по новой системе
Фото: Амур.инфо

После реконструкции в приемном покое Амурской областной клинической больницы изменились не только условия – помещения отремонтировали и сделали более удобными для пациентов. Изменился и принцип работы – стала использоваться новая схема логистики потоков при перемещении пациентов.

Например, экстренный случай, требующий немедленной помощи врача: скорая помощь привозит пациента, санитары выгружают носилки, человек на каталке – без движения. Носилки катят по красной полосе, больного везут в операционную, все остальные службы, включая оформление документов действуют параллельно. Всё направлено на то, чтобы как можно скорее оказать помощь пациенту.

«Время пребывания всех пациентов значительно сократилось благодаря введению разделения плановой и экстренной очереди и системы сигнальных полос. Раньше сидела медсестра и оформляла всех пациентов в одной живой очереди – сначала документы, потом анализы и осмотр врачом. Тех, кто нуждался в экстренной помощи, пропускали быстрее, конечно, но все равно это была линейная система работы. Сейчас для приема плановых больных рабочее место автоматизировано: инфомат с электронной очередью, три администратора оформляют пациентов в комфортных условиях. Для экстренных пациентов и вовсе отдельный вход, больному проводят ряд исследований, необходимых для постановки диагноза и решении вопроса о дальнейшем лечении в определенных отделениях стационара», – рассказала заведующая приемным отделением Амурской областной клинической больницы Людмила Тихонова.

Экстренный пациент при обращении в приемное отделение областной больницы попадает на одну из трех полос, в зависимости от степени тяжести состояния. Красная – для пациентов с тяжелой травмой, заболеванием, которым требуется срочная операция. Она самая короткая, и на ее дистанции размещены все необходимые службы для экстренной помощи без промедления. Желтая полоса – для пациентов, которые также нуждаются в срочной помощи, но врач имеет некоторый запас времени для того, чтобы подготовить больного, провести самые необходимые диагностические и лечебные манипуляции для дальнейшей госпитализации пациента. Зеленый цвет рассчитан на менее тяжелые случаи, допустим, для больного с самообращением.

Нужно отметить, что и структура самого отделения ориентирована на специфику деятельности приемного покоя, как подразделения многопрофильного стационара. В приемном отделении две операционные, одна из них противошоковая, их необходимость особенно важна при поступлении пациентов после массовых дорожно-транспортных происшествий. Здесь же можно сделать срочную компьютерную томографию, сдать все анализы, пройти УЗИ, рентген, МРТ. По сути приемное отделение является приемно-диагностическим, пациенты на лечение в стационар поступают уже со всеми необходимыми обследованиями.

«Для каждого заболевания разработан алгоритм действий медперсонала. Даже если доктор занят с другими пациентами, медсестра согласно этим алгоритмам будет проводить нужные обследования и подготовку пациента к следующему этапу лечения», – поясняет Людмила Николаевна.

В приемном отделении, как и во всех отделениях стационара, есть палаты, в которых больные могут находиться 24 часа – в это время врачи наблюдают за пациентами, следят за изменениями в состоянии их здоровья и принимают решение о дальнейшем ведении пациента. Но если диагноз по-прежнему не ясен или доминируют сразу несколько заболеваний, в таких случаях в приемном отделении созывается консилиум профильных врачей, которые помогают составить поэтапный план ведения больного.

Система разделения пациентов и маршрутизация постепенно внедряются во всех приемных отделениях страны. В АОКБ в полной мере она заработала с начала 2019 года и уже дает свои результаты: время приема как плановых, так и экстренных больных значительно сократилось, выстраивается правильная маршрутизация пациентов, повышается качество оказания медицинской помощи.

Нормы периода ожидания:

– плановые и экстренные пациенты зеленой полосы – 3 часа;

– экстренные пациенты, желтая полоса – до 30 минут;

– экстренные пациенты, красная полоса – незамедлительное оказание медицинской помощи.

«Когда приходит человек с сильной болью – не важно, сам приходит, или скорая его привезла, есть ли у него при себе документы, житель он Благовещенска, области или другой страны – мы его принимаем, так как обязаны принять и оказать первую медицинскую помощь», – рассказывает заведующая приемным отделением.

Есть экстренные дни, 2 раза в неделю, когда Амурская областная клиническая больница является дежурной по острой хирургической патологии в городе. В такие дни за помощью могут обратиться до 160 пациентов, каждый будет обследован и получит необходимую медицинскую помощь.

«Какой в перспективе видится работа приемного отделения? В будущем надеемся, что у персонала приемного отделения заработает система автономной радиосвязи, позволяющая оперативно связаться с любой службой больницы для правильного принятия решения при оказании медицинской помощи пациентам. Такой опыт работы имеется в западных клиниках уже сегодня», – делится Людмила Тихонова.

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#здоровье #работа

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Комментарии
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  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    2 часа назад

    Как красиво всё написано. А на самом деле...?

  • Astoriya

    Astoriya
    1 час назад

    Не знаю про экстренных больных, но пару месяцев назад дочь на плановое лечение оформлялась, действительно очень быстро все, максимум 10 минут там провели. Электронная очередь, очень много мест посидеть, несколько сотрудниц принимает.И на экстренных отдельный вход.

  • Sapsanische

    Sapsanische
    1 час назад

    когда будут изменения в городской больнице?

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