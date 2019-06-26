В приемный покой АОКБ пациенты поступают по новой системе

После реконструкции в приемном покое Амурской областной клинической больницы изменились не только условия – помещения отремонтировали и сделали более удобными для пациентов. Изменился и принцип работы – стала использоваться новая схема логистики потоков при перемещении пациентов.

Например, экстренный случай, требующий немедленной помощи врача: скорая помощь привозит пациента, санитары выгружают носилки, человек на каталке – без движения. Носилки катят по красной полосе, больного везут в операционную, все остальные службы, включая оформление документов действуют параллельно. Всё направлено на то, чтобы как можно скорее оказать помощь пациенту.

«Время пребывания всех пациентов значительно сократилось благодаря введению разделения плановой и экстренной очереди и системы сигнальных полос. Раньше сидела медсестра и оформляла всех пациентов в одной живой очереди – сначала документы, потом анализы и осмотр врачом. Тех, кто нуждался в экстренной помощи, пропускали быстрее, конечно, но все равно это была линейная система работы. Сейчас для приема плановых больных рабочее место автоматизировано: инфомат с электронной очередью, три администратора оформляют пациентов в комфортных условиях. Для экстренных пациентов и вовсе отдельный вход, больному проводят ряд исследований, необходимых для постановки диагноза и решении вопроса о дальнейшем лечении в определенных отделениях стационара», – рассказала заведующая приемным отделением Амурской областной клинической больницы Людмила Тихонова.

Экстренный пациент при обращении в приемное отделение областной больницы попадает на одну из трех полос, в зависимости от степени тяжести состояния. Красная – для пациентов с тяжелой травмой, заболеванием, которым требуется срочная операция. Она самая короткая, и на ее дистанции размещены все необходимые службы для экстренной помощи без промедления. Желтая полоса – для пациентов, которые также нуждаются в срочной помощи, но врач имеет некоторый запас времени для того, чтобы подготовить больного, провести самые необходимые диагностические и лечебные манипуляции для дальнейшей госпитализации пациента. Зеленый цвет рассчитан на менее тяжелые случаи, допустим, для больного с самообращением.

Нужно отметить, что и структура самого отделения ориентирована на специфику деятельности приемного покоя, как подразделения многопрофильного стационара. В приемном отделении две операционные, одна из них противошоковая, их необходимость особенно важна при поступлении пациентов после массовых дорожно-транспортных происшествий. Здесь же можно сделать срочную компьютерную томографию, сдать все анализы, пройти УЗИ, рентген, МРТ. По сути приемное отделение является приемно-диагностическим, пациенты на лечение в стационар поступают уже со всеми необходимыми обследованиями.

«Для каждого заболевания разработан алгоритм действий медперсонала. Даже если доктор занят с другими пациентами, медсестра согласно этим алгоритмам будет проводить нужные обследования и подготовку пациента к следующему этапу лечения», – поясняет Людмила Николаевна.

В приемном отделении, как и во всех отделениях стационара, есть палаты, в которых больные могут находиться 24 часа – в это время врачи наблюдают за пациентами, следят за изменениями в состоянии их здоровья и принимают решение о дальнейшем ведении пациента. Но если диагноз по-прежнему не ясен или доминируют сразу несколько заболеваний, в таких случаях в приемном отделении созывается консилиум профильных врачей, которые помогают составить поэтапный план ведения больного.

Система разделения пациентов и маршрутизация постепенно внедряются во всех приемных отделениях страны. В АОКБ в полной мере она заработала с начала 2019 года и уже дает свои результаты: время приема как плановых, так и экстренных больных значительно сократилось, выстраивается правильная маршрутизация пациентов, повышается качество оказания медицинской помощи.

Нормы периода ожидания:

– плановые и экстренные пациенты зеленой полосы – 3 часа;

– экстренные пациенты, желтая полоса – до 30 минут;

– экстренные пациенты, красная полоса – незамедлительное оказание медицинской помощи.

«Когда приходит человек с сильной болью – не важно, сам приходит, или скорая его привезла, есть ли у него при себе документы, житель он Благовещенска, области или другой страны – мы его принимаем, так как обязаны принять и оказать первую медицинскую помощь», – рассказывает заведующая приемным отделением.

Есть экстренные дни, 2 раза в неделю, когда Амурская областная клиническая больница является дежурной по острой хирургической патологии в городе. В такие дни за помощью могут обратиться до 160 пациентов, каждый будет обследован и получит необходимую медицинскую помощь.

«Какой в перспективе видится работа приемного отделения? В будущем надеемся, что у персонала приемного отделения заработает система автономной радиосвязи, позволяющая оперативно связаться с любой службой больницы для правильного принятия решения при оказании медицинской помощи пациентам. Такой опыт работы имеется в западных клиниках уже сегодня», – делится Людмила Тихонова.