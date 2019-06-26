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Сильные дожди ожидаются на юго-востоке Приамурья: прогноз погоды на 26 июня

Сильные дожди ожидаются на юго-востоке Приамурья: прогноз погоды на 26 июня
Фото: Амур.инфо

В среду, 26 июня, в южных и центральных районах Амурской области облачно с прояснением. Пройдут дожди, грозы, по юго-востоку – сильные и очень сильные дожди. Ветер дует с востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит 20...25 градусов.

На севере кратковременные дожди с грозами ожидаются местами. Скорость северо-восточного ветра составляет 3-8 метров в секунду. Температура воздуха – 22...27, на северо-востоке – 13...18 градусов.

В Благовещенске переменно облачно, возможен небольшой дождь, гроза. Дует восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Уличные термометры покажут 23...25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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