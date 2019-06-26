Японцы ищут в Приамурье партнеров для создания производства биотоплива

Фото: министерство экономического развития Амурской области

В Амурскую область с официальным визитом прибыла делегация представителей компании Erex Co., Ltd. Это крупнейшая в Японии компания по производству электроэнергии на основе биотоплива. В ДФО компания оценивает доступность сырья и ищет партнеров для производства древесно-топливных пеллет.

Пеллеты, или топливные гранулы – это экологически чистое топливо с небольшим содержанием золы. Сейчас компания Erex управляет двумя действующими электростанциями, еще четыре – в стадии строительства. Японские инвесторы встретились с представителями областного минэкономразвития, министерства лесного хозяйства, агентства по привлечению инвестиций, и центра поддержки экспорта Приамурья.

«Для бизнеса в нашем регионе сегодня открываются уникальные возможности. Богатство природных ресурсов, наличие крупных проектов, огромный транспортный потенциал позволяют рассматривать практически любые формы сотрудничества, в том числе международного. Мы заинтересованы в развитии, поиске новых партнеров и настроены на работу с бизнесом. Со своей стороны, готовы оказать максимальное содействие по реализации ваших планов на территории региона», – сказала участникам встречи министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

По информации регионального министерства лесного хозяйства, леса занимают 75 % территории Приамурья, это 31,7 миллиона гектаров. 12,7 миллиона кубических метров древесины доступны для изъятия. По данным специалистов, речь идет о зрелых деревьях, которые со временем будут либо гнить в естественных условиях, либо могут использоваться для производства. По объемам заготовки древесины Приамурье находится на 3 месте в ДФО. В области работают 116 предприятий лесопромышленной отрасли, сообщили в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

Фото: altapress.ru

«Наша задача не просто найти качественное сырье. Большое внимание уделяется экологии. Мы готовы восполнять ущерб, нанесенный лесу вырубкой, осуществляя систематические лесопосадки, готовы оказать содействие развитию лесной индустрии Амурской области, создать рабочие места. Надеемся, вместе мы сможем организовать экологически и экономически рациональное использование лесных угодий», – отметил главный советник компании Erex господин Казухиса Хара.

Он отметил, что будет рассмотрена возможность создания совместной компании. Ближайшие дни бизнемены проведут на севере Амурской области. Они посетят лесозаготовительные и перерабатывающие предприятия региона.