В Благовещенске за вечер произошло два ДТП с участием полицейских авто (фото, видео)

Фото: instagram.com/blag_dtp

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, первая авария случилась в районе дома № 61 по улице Калинина: столкнулись служебный авто и машина марки Toyota. Автомобиль полиции ехал с включенной сиреной на вызов. Пострадали только машины.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Вторая авария была в районе дома № 113 по улице Кузнечной: полицейская машина столкнулась с авто Toyota Vista. В этом случае полицейские также ехали с включенной сиреной на вызов. Как и в первом ДТП, люди не пострадали – только машины.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Фото: instagram.com/blag_dtp

Правила дорожного движения гласят, что «при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства» (пункт 3.2).