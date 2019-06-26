В Благовещенске за вечер произошло два ДТП с участием полицейских авто (фото, видео)
Вечером 25 июня в Благовещенске, примерно в одно и то же время, произошло два ДТП, участниками которых стали полицейские автомобили. В одном случае, как сообщалось ранее, машина перевернулась.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, первая авария случилась в районе дома № 61 по улице Калинина: столкнулись служебный авто и машина марки Toyota. Автомобиль полиции ехал с включенной сиреной на вызов. Пострадали только машины.
Видео: instagram.com/blag_dtp
Вторая авария была в районе дома № 113 по улице Кузнечной: полицейская машина столкнулась с авто Toyota Vista. В этом случае полицейские также ехали с включенной сиреной на вызов. Как и в первом ДТП, люди не пострадали – только машины.
Видео: instagram.com/blag_dtp
Фото: instagram.com/blag_dtp
Правила дорожного движения гласят, что «при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства» (пункт 3.2).
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