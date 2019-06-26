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В Благовещенске за вечер произошло два ДТП с участием полицейских авто (фото, видео)

В Благовещенске за вечер произошло два ДТП с участием полицейских авто (фото, видео)
Фото: instagram.com/blag_dtp

Вечером 25 июня в Благовещенске, примерно в одно и то же время, произошло два ДТП, участниками которых стали полицейские автомобили. В одном случае, как сообщалось ранее, машина перевернулась.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, первая авария случилась в районе дома № 61 по улице Калинина: столкнулись служебный авто и машина марки Toyota. Автомобиль полиции ехал с включенной сиреной на вызов. Пострадали только машины.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Вторая авария была в районе дома № 113 по улице Кузнечной: полицейская машина столкнулась с авто Toyota Vista. В этом случае полицейские также ехали с включенной сиреной на вызов. Как и в первом ДТП, люди не пострадали – только машины.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Фото: instagram.com/blag_dtp

Правила дорожного движения гласят, что «при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства» (пункт 3.2).

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • одна из....

    одна из....
    3 часа назад

    Читайте п 3.1. Пдд.. Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу.

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