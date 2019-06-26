Амурская Ивановка умилила китайских турагентов

Фото: пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

В Амурскую область из провинции Хэйлунцзян прибыла делегация представителей туристических компаний. Для них организовали поездку в село Ивановка Ивановского района, где состоялась презентация маршрута сельского туризма.

Ивановка уже много лет является одним из самых популярных туристических направлений, в том числе у иностранцев. Ежегодно село посещают около 10 тысяч путешественников. Кроме китайских групп приезжают индивидуальные туристы из Японии, Таиланда, Канады, Польши, Чехии.

Маршрут в Ивановку начинается из Благовещенска. На выезде из города гид обращает внимание на объект международного значения – строящийся в Кани-Кургане автодорожный мостовой переход через реку Амур. Его хорошо видно с другого моста – через реку Зею. Китайские туристы информацию воспринимают аплодисментами. Строительства транспортной артерии между двумя соседними государствами ждали больше 30 лет.

Дальше путь лежит через многочисленные поля. Представители китайских турфирм отмечают, что деревенские пейзажи и сельская тематика в последнее время в Китае очень востребованы. Путешественники готовы платить деньги, чтобы хотя бы на день оказаться подальше от городской суеты.

В Ивановке туристический маршрут начинается от краеведческого музея. Одна из первых экспозиций – деревянная русская изба. Здесь гостей знакомят с бытом крестьян-первопоселенцев.

«Крестьянские семьи всегда были многодетными. А в Китае, как мы знаем, это большая редкость. Использование маленькой избы по максимуму – вот что для них в диковинку. Переставные лавки, зыбки – это такая подвесная детская колыбель, печь. Печь, кстати, всегда занимала главное место в доме, она не только обогревала. В ней готовили еду, на печке спали старики и дети, в печи люди раньше даже мылись. Когда говоришь, замечаешь, что у китайцев все это вызывает умиление», – рассказала методист Ивановского районного историко-краеведческого музея Виктория Цымбалист.

Следующий пункт маршрута – расположенный неподалеку от музея храм Иоанна Богослова. Это один из старейших православных храмов Амурской области. Он был построен и освящен в 1866 году. Туристов приглашают пройти внутрь, познакомиться с местной святыней.

После этого группу провожают к одной из самых ярких достопримечательностей села – озеру лотосов. Цветение уникального краснокнижного растения начинается позже, в июле. Сейчас водоем украшает пара белых лебедей. Петр и Феврония поселились в Ивановке по инициативе местных жителей. Привезли птиц из Крыма. Говорят, по возрасту уже в этом году они могут вывести потомство. За судьбой грациозных пернатых следят не только жители Ивановки. Понаблюдать за семейной парой приезжают со всей области.

«Мы очень удивлены тому, что увидели. У нас лебеди живут только в зоопарках, ближайший из которых расположен в Харбине. А здесь они плавают по озеру, гуляют по парку, их даже можно кормить. Уверен, это обязательно заинтересует наших клиентов. Вообще, сельский туризм в Китае сейчас очень популярен. Люди стараются уходить из больших городов в поисках новых впечатлений. То, что сегодня нам показали, мы обязательно презентуем у себя, и будем предлагать туристам ехать в Амурскую область. Посетить все эти объекты можно в течение одного дня», – сказал генеральный директор Хэйхэской международной туристической компании «Син Чэн» Лю Син И.

Туристам в Ивановке предлагают на выбор несколько маршрутов, в том числе с расселением в семьях. Путешественники могут узнать о православных святынях, историко-культурном наследии, посетить аэрокосмический музей, местный зоопарк «Дом природы».

В июле этого года село отметит 155-летний юбилей. Сейчас ведется благоустройство парковой зоны, установка новых арт-объектов. В скором времени в Ивановке откроются «Дивный сквер», фонтан и «Арбат». Все это позволит привлечь туристов и гостей из других регионов.

Презентация маршрута сельского туризма прошла в рамках Х международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», которая является одним из самых крупных событийных мероприятий региона, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.