Гороскоп на 26 июня: Рыбы почувствуют агрессию, Близнецы совершат ошибку

Восход Солнца: 04:20

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. Напряженная среда у Овнов. Скорее всего, сегодня намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Доверьтесь интуиции, не рассчитывайте на совет со стороны. Только вы сами сможете помочь себе.

Телец. Этот день планеты рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. В результате будет постепенно возрастать уверенность в собственные силы и надежда на удачу. Сегодня также возможно ухудшение отношений с родственниками, которые вас в очередной раз не поймут. Не изменяйте своим убеждениям и не идите на сделку с совестью.

Близнецы. Не торопите события, иначе можете совершить серьезную ошибку в сфере профессиональной деятельности или в личной жизни. Самоуверенность в сочетании с доверчивостью могут привести к финансовым потерям или крупному скандалу. Велика вероятность проблем с начальством: не исключено, что вам придется искать другую работу.

Рак. Двойственный, противоречивый день. Раки будут ощущать почти детскую радость от приближающегося праздника, а с другой стороны – предчувствовать и предвидеть тревожные события июля, которые могут быть связаны с глобальными изменениями в жизни каждого человека и общества в целом. Рекомендуется отбросить тяжелые мысли и отдать предпочтение радости и веселью.

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Лев. Благоприятный день для расширения деятельности. В сфере профессиональной деятельности положитесь на трезвый расчет. Не слушайте советов – во всем полагайтесь только на себя. Будьте внимательны при работе с бумагами. Предстоящие осложнения могут возникнуть именно из-за них.

Дева. День в целом благоприятный. Очередной цикл вашей жизненной активности будет знаменоваться усилением интуиции, личного обаяния, ауры. Близнецы творческих профессий смогут эффективно проявить свои таланты и осуществить максимум задуманного. Общительность и внимание к собеседнику позволят им многое непредвзято оценить и обдумать.

Весы. Сегодня возможны серьезные перемены в личных отношениях: как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что вы станете жертвой происков соперника или попадете в зависимость от настроения. Внезапные и непредвиденные расходы скажутся на вашем семейном бюджете. Но денежные кризисы случаются у всех и относиться к ним стоит по-философски, терпеливо, каждый раз успокаивая себя тем, что вы сможете выбраться из затруднительной ситуации. Во второй половине дня возможна легкая депрессия.

Скорпион. Неблагоприятный период. Ваш жизненный потенциал стремится к понижению. Следует избегать активности в делах, принимать или давать советы. Вероятны ошибки при оформлении документов, трудности в учебе. Особенную осторожность следует проявлять работникам бюджетной сферы: удача может отвернуться от вас в любой момент.

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Стрелец. Вероятно, вас ожидает скорое повышение по службе,но прежде придется выполнить ответственное поручение руководства. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Ответственный период: избегайте экспериментов, действуйте только проверенными способами.

Козерог. Сегодня возможно состояние обновления. День, благоприятный для освоения всего нового, знакомств, покупок. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам новые идеи и откроют глаза на новые возможности. Состояние окрыленности может сопровождать вас в течение дня. Постарайтесь не впасть в эйфорию. Контролируйте свои поступки и эмоции. Не давайте необдуманных обещаний и не берите на себя нереальных для выполнения обязательств.

Водолей. Благоприятный день для контактов, заключения сделок, браков. Звезды расположены настолько хорошо, что любые дела вам будут удаваться с первого раза. Вы ощутите незримую поддержку Высших сил. Эмоциональная жизнь постепенно будет приходить в норму.

Рыбы. Сегодня вы можете быть крайне беспощадным и даже опасным, так как почувствуете агрессию со стороны окружающих вас людей. Рекомендуется сдерживать свои эмоции, чтобы не допустить срывов в отношениях с коллегами по работе и знакомыми. Вторую половину дня посвятите собственному здоровью.

Астролог: Вальдемар Небоходцев