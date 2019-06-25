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Благовещенец получил звание Айронмена

Благовещенец получил звание Айронмена

Благовещенец Антон Выдров в третий раз получил звание Айронмена. Это значит, что он преодолел «железную дистанцию» – 226 километров: вплавь, на велосипеде и бегом. Амурчанин участвовал в чемпионате Азиатско-Тихоокеанского региона в Австралии.

Триатлет Антон Выдров, чтобы получить статус Айронмена, на чемпионате по триатлону в Австралии проплыл 4 километра, 180 километров проехал на велосипеде, 42 с лишним километра пробежал, и все без остановки. На это Антону потребовалось 10,5 часа.

«Сама гонка – это маленькая жизнь. За 10 часов ты успеваешь и подумать о жизни, и порадоваться, и взгрустнуть, и пообщаться, и покушать. В общем, вся гамма эмоций», – говорит Антон Выдров.

Выдержать такой марафон, вспоминает спортсмен, было непросто. Вызов то и дело бросали волны, течение, ветер, извилистые тропы, холмистый рельеф. А еще – влажность на побережье Тихого океана. Триатлонная гонка проходила в городе Кэрнс на северо-востоке Австралии. Благовещенец стал единственным россиянином из сотен участников состязания.

В обычной жизни 38-летний Антон Выдров – доктор наук, преподаватель медакадемии. Профессионально заниматься триатлоном начал в 2016 году, когда решил совместить хобби – плавание, бег и велотренировки. И сейчас Антон – единственный триатлет Благовещенска, который трижды преодолел такую дистанцию. При этом спортсмен «железным человеком» себя не считает.

К финишу благовещенец прибежал через 10 с половиной часов – 30-м в своей возрастной категории, почти на 7 часов быстрее установленного лимита. Следующие соревнования у Антона – 7 июля в Моховой Пади. Искушенный зарубежными гонками, местные старты амурчанин любит все-таки больше.

«Участвовать в зарубежных стартах, выездных стартах, конечно, интересно – массовость, новые люди. Но когда ты стартуешь, соревнуешься со своими друзьями, с людьми, которых ты знаешь, с которыми тренируешься, общаешься – это вносит какую-то теплоту. Они какие-то особенные – местные старты», – рассказывает Выдров.

Статус Айронмена для Антона Выдрова – лишь подтверждение победы над собой. Останавливаться на достигнутом амурчанин не собирается, пока есть силы и запал, он будет покорять новые спортивные вершины.

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