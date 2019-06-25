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Поселки Селемджинского района остались без транспортного сообщения (видео)

Поселки Селемджинского района остались без транспортного сообщения (видео)
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Приамурье в результате дождей повысился уровень воды в реке Селемдже. Произошло подтопление двух участков автодороги сообщением поселок Экимчан – поселок Златоустовск в Селемджинском районе.

В одном километре от поселка Экимчан дорога подтоплена на расстоянии около 100 метров и на глубину до 120 сантиметров, на 56 километре – на расстоянии около 40 метров и глубиной до 90 сантиметров. Проезд для всех видов транспорта в настоящее время закрыт. Без транспортного сообщения остались три населенных пункта в Селемджинском районе: поселок Ольгинск, поселок Златоустовск и село Ивановское, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

По информации исполняющего обязанности главы администрации Селемджинского района, в населенных пунктах запас продуктов питания и медикаментов имеется. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.

26 июня в Селемджинский район будет направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области в составе 25 человек с плавсредствами – для оказания помощи населению в случае ухудшения обстановки. Для переправы транспортных средств в районе подтопления будет работать плавательное транспортное средство (ПТС). Ситуация находится на контроле.

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#наводнение #происшествия

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