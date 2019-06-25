В Белогорске в 2020 году рассчитывают на 100 % осветить село Низинное

Глава Белогорска Станислав Мелюков с заместителями по ЖКХ и вопросам местного самоуправления провел совещание в селе Низинное. Он оценил состояние дорог населенного пункта, где проживает более 500 человек, уличное освещение, уровень благоустройства и организацию сбора ТКО.

«Не каждое село в Амурской области благоустроено так, как село Низинное в Белогорске. Но, тем не менее, замечания есть. Они касаются как муниципальных служб, так и самих жителей. Обратил внимание, что у подавляющего большинства домов трава скошена, – цитирует Мелюкова пресс-служба администрации Белогорска. – Есть муниципальные участки, на которые я обратил внимание. Кстати, по просьбе жителей приведем в порядок площадку для разворота автобуса у остановки. Сметы поручено составить до конца недели. Кроме этого, в планах отремонтировать полкилометра дороги по улице Центральной. В 2020 году планируется завершить здесь программу уличного освещения. Сейчас село освещено примерно на 70 %».

Ранее сообщалось, что по решению главы города в сезоне капремонта дорог 2018 года был досрочно завершен ремонт единственной 4-километровой автодороги, соединяющей Белогорск и село Низинное. Планировалось провести работы за четырехлетний период. Однако выполнить задачу удалось за три года.

В рамках рабочей поездки Мелюков посетил Дом культуры села Низинное, проверил оснащенность территории игровыми и спортивными комплексами для детей, наличие интернет-связи.

По итогам поездки он дал несколько поручений в сфере ЖКХ, а также цифровых технологий. В числе последних – подключение к цифровому ТВ, увеличение скорости интернета.