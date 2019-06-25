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В Благовещенске построят 13-метровый катер по заказу Якутии

В Благовещенске построят 13-метровый катер по заказу Якутии

На благовещенском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония закладки промыслового катера. Судостроители работают по заказу из Республики Якутия. Рыболовецкое судно в сентябре должны спустить на воду.

Судно изготовят по заказу родовой якутской общины – катер длиной 13 метров предназначен для мелких участков рек. Последний раз подобный заказ благовещенские судостроители выполняли лет десять назад. Этот бот будет работать в арктической зоне, поэтому модель пришлось модернизировать.

«Мы поставили там кран, манипулятор гидравлический, поставили новую рулевую машину, расширили каюту, чтобы там можно было находиться экипажу круглые сутки», – рассказывает генеральный директор судостроительного завода Вячеслав Попов.

Заказ завод получил в апреле, в мае приступил к сборке каркаса, и сегодня судостроители закрепили его на стапеле, чтобы затем продолжить основные работы. Уже в сентябре катер должны отправить в Якутию. Стоимость заказа – 14 миллионов рублей.

На церемонию закладки судна приехала делегация пправительства Якутии. Гости уже думают о дальнейшем сотрудничестве. В Якутии протекают шесть судоходных рек, каждую из которых нужно обеспечить таким катером. Строящееся судно спустят на воду реки Индигирка.

«Приехал, думал, одно будет, но впечатления шикарные. Завод с такой историей, с таким трудовым коллективом, с таким объемом работ. Мы очень удивлены и в будущем рассчитываем сотрудничать с этим заводом», – говорит заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Прокопий Николаев.

Деньги на новые заказы в бюджете соседнего региона предусмотрены. Благовещенский судостроительный завод, где на сегодняшний день работают более 500 человек, согласен принять заказ. Осталось согласовать это решение с руководством республики. Между тем закладка судна совпала с якутским праздником лета. Для гостей из Якутии это добрый знак.

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#транспорт

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