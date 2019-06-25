В Благовещенске пропал подросток

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о пропаже в Благовещенске подростка 2001 года рождения. Вячеслав Усов 11 июня ушел из дома по адресу: улица Шевченко, 70, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Информацию агентству по телефону подтвердили в поисково-спасательном отряде «Амур». Приметы Вячеслава: на вид 17-18 лет, рост 180 сантиметров, обычного телосложения. Особые приметы: шрам на переносице, на левой голени имеется татуировка. Был одет: черная олимпийка с белой полосой по диагонали на груди, синие джинсы, белые кроссовки. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Вячеслава, просят сообщить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-909-819-34-75 – волонтеры; 8 (4162) 49-08-70, 8 (4162) 59-47-38, 102 – полиция.

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#происшествия

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Александр Авдеев