Страховщики не захотели страховать предстоящий запуск ракеты с Восточного

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Объявленный Роскосмосом конкурс на страхование на сумму 4,6 миллиарда рублей признан несостоявшимся. Планировалось застраховать риски при пуске ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз 2.1б», разгонный блок «Фрегат», головной обтекатель и космический аппарат «Метеор-М», а также риски при летных испытаниях космического аппарата «Метеор-М». Эти данные следуют из итогового протокола тендера на сайте госзакупок.

Выгодоприобретателем по договору выступает госкорпорация «Роскосмос». Максимальная страховая премия составляла 640 миллионов рублей, пишет «Интерфакс».

Запуск российского метеорологического спутника «Метеор-М» № 2-2 на космодроме Восточный запланирован на 5 июля 2019 года.

В прошлом году ФГУП «ЦЭНКИ» было вынуждено поднять в два раза страховую премию после того, как ни один страховщик не захотел страховать запуск грузового корабля «Прогресс МС-10». Первоначально максимальная премия по договору составляла 116,5 миллиона рублей.

По итогам 2018 года выплаты страховщиков РФ по страхованию космических рисков вдвое превысили премии. «Российская национальная перестраховочная компания» заявляла, что в 2019 году откажется от перестрахования рисков при запусках российских космических аппаратов, кроме обязательных к участию (например, санкционных и военных запусков).