В Приамурье приехали китайские байкеры (фото)

Фото: организаторов

24 июня на одной из турбаз под Благовещенском прошел байкерский фестиваль. Мероприятие состоялось в рамках Российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Гостями стали байкеры Китая.

Этот фестиваль организовал мотоклуб «Пижоны». Его президент Иван Ещенко рассказал, что на турбазу приехали представители порядка 30 байкерских клубов Китая – 261 человек. Гостям мероприятия показали трюки на мотоциклах, перед ними выступили музыкальные и танцевальные коллективы, в том числе были песни на китайском языке. Была группа из КНР.

«Для нас это было первое мероприятие такого уровня. Впечатления непередаваемые», – признается Иван Ещенко. Он отмечает: важно, что удалось «преподнести страну в лучшем виде».

Китайские гости пригласили амурчан к себе. Иван говорит, что байкерский фестиваль планируют провести и в следующем году.