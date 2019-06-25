Обладатели Гран-при фестиваля «Детство на Амуре» получат по 100 тысяч рублей

Фото: культура.благовещенск.рф

В Амурской области состоится VI Международный фестиваль «Детство на Амуре». Он реализуется на деньги президентского гранта, и победителей ждут отличные призы.

Лауреаты 1, 2, 3 степеней, помимо кубков и грамот, получат единовременные стипендии в размере от 7 до 16 тысяч рублей, а творческие коллективы – премии от 20 до 50 тысяч рублей.

Обладателям Гран-при трех конкурсов фестиваля (вокал, ИЗО, ДПИ) вручат гранты по 100 тысяч рублей. На выигранные деньги победителям предлагают съездить на конкурс международного детского и юношеского культурного обмена «Россия – Европа молодая». Он состоится в декабре 2019 года во Флоренции (Италия). Или можно принять участие в другом международном конкурсе, который состоится не позднее декабря 2019 года, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.

Оформить заявку и узнать положение фестиваля можно на сайте «Детства на Амуре»: detstvonaamure.ru/o-festivale.