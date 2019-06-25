Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:50 0

Обладатели Гран-при фестиваля «Детство на Амуре» получат по 100 тысяч рублей

Обладатели Гран-при фестиваля «Детство на Амуре» получат по 100 тысяч рублей
Фото: культура.благовещенск.рф

В Амурской области состоится VI Международный фестиваль «Детство на Амуре». Он реализуется на деньги президентского гранта, и победителей ждут отличные призы.

Лауреаты 1, 2, 3 степеней, помимо кубков и грамот, получат единовременные стипендии в размере от 7 до 16 тысяч рублей, а творческие коллективы – премии от 20 до 50 тысяч рублей.

Обладателям Гран-при трех конкурсов фестиваля (вокал, ИЗО, ДПИ) вручат гранты по 100 тысяч рублей. На выигранные деньги победителям предлагают съездить на конкурс международного детского и юношеского культурного обмена «Россия – Европа молодая». Он состоится в декабре 2019 года во Флоренции (Италия). Или можно принять участие в другом международном конкурсе, который состоится не позднее декабря 2019 года, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.

Оформить заявку и узнать положение фестиваля можно на сайте «Детства на Амуре»: detstvonaamure.ru/o-festivale.

Просмотров всего: 45

#культура

распечатать


Культура 1

Китайский оркестр привез в Приамурье арфу и очень интересную программу
Культура 1

В Благовещенске «Лезгинка» и «Гжель» вместе станцевали на одной сцене (фото)
Культура 2

Открытие юбилейной ярмарки культуры и искусства в Хэйхэ собрало тысячи зрителей
Культура 3

На набережной благовещенцы давали концерты на разноцветном пианино

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь