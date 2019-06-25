Обвиняемый в получении взятки Сергей Чечевский по-прежнему возглавляет амурский Росреестр

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Сергей Чечевский, которого обвиняют в получении взятки и который находится под стражей, до сих пор официально возглавляет управление Росреестра по Амурской области. От должности он не отстранен.

Об этом сообщают в прокуратуре Амурской области. Информацию подтвердили и в самом ведомстве. Там также пояснили, что на время отсутствия руководителя, на его место назначен исполняющий обязанности. На эту должность утверждена Светлана Владимировна Каташова – заместитель Чечевского.

По информации на сайте ведомства, на должность заместителя руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области, она была назначена в октябре 2017 года.

Как сообщало Амур.инфо, в отношении начальника амурского управления Росреестра Сергея Чечевского возбуждены два уголовных дела по факту получения взятки в значительном размере. Они объединены в одно производство. 4 апреля его задержали по подозрению во взяточничестве на рабочем месте и поместили под стражу. Следственное управление СКР по Амурской области возбудило уголовное дело.

В настоящее время проверка в отношении руководителя управления не окончена, уголовное дело по части 2 статьи 3 находится в стадии предварительного расследования, информируют в прокуратуре Амурской области.

Ранее ИА «Амур.инфо» сообщало, что в начале декабря 2018 года Чечевский через посредника получил незаконное денежное вознаграждение от жительницы Благовещенска за внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об изменении наименования объекта недвижимости.

Позднее выяснилось, что речь идет о директоре одного из агентств недвижимости. Главе амурского управления Росреестра, по версии следствия, она передала 70 тысяч рублей. Теперь ее будут судить по части 2 статьи 291 «Дача взятки в значительном размере».