Владимира Кличко спасли с горящей яхты

Украинского боксера Владимира Кличко и его семью спасли с загоревшейся яхты. Политик отдыхал в Италии вместе с семьей, когда случилось возгорание судна.

Судно двигалось с острова Ибица на Мальорку, когда начался пожар. Кличко отдыхал на яхте с родными и друзьями, все они были спасены испанской береговой охраной. По предварительной информации, на судне загорелось машинное отделение. Оно находилось примерно в 15 километрах от ближайшего берега.

Сам Кличко заявил, что для него и его спутников все закончилось хорошо благодаря работе команды яхты и испанской службы спасения, сообщает «Лента.ру».