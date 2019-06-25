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Владимира Кличко спасли с горящей яхты

Владимира Кличко спасли с горящей яхты
Фото: instagram.com/klitschko/

Украинского боксера Владимира Кличко и его семью спасли с загоревшейся яхты. Политик отдыхал в Италии вместе с семьей, когда случилось возгорание судна.

Судно двигалось с острова Ибица на Мальорку, когда начался пожар. Кличко отдыхал на яхте с родными и друзьями, все они были спасены испанской береговой охраной. По предварительной информации, на судне загорелось машинное отделение. Оно находилось примерно в 15 километрах от ближайшего берега.

Сам Кличко заявил, что для него и его спутников все закончилось хорошо благодаря работе команды яхты и испанской службы спасения, сообщает «Лента.ру».

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#происшествия #шоу-бизнес

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