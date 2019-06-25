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Благовещенский автомобилист решил отчитать мотоциклистов (видео)

Благовещенский автомобилист решил отчитать мотоциклистов (видео)

В благовещенском аэропорту автомобилист остановился, чтобы объяснить мотоциклистам, как правильно ездить. Во время беседы мотоциклисты заметили, что водитель нетрезв. Тот признался, что действительно принял на грудь.

Видеосъемку вел один из мотоциклистов. Они возмутились: «Вы подъехали пьяный за рулем, нам читать нотации». «Я принял, не отрицаю», – сказал мужчина.

Как стало известно Амур.инфо, инцидент произошел в понедельник, 24 июня, около 19 часов. «Он подъехал за рулем автомобиля, с ним в машине находилась женщина. После разговора она села за руль, и они уехали. В полицию не стали обращаться», – уточнил один из участников события.

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#закон #происшествия #транспорт

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