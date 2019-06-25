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сегодня, 17:16 0

Алла Пугачева приедет на свой концерт в Минске на поезде

Алла Пугачева приедет на свой концерт в Минске на поезде
Фото: instagram.com/alla_orfey/

В ноябре Пугачева посетит столицу Белоруссии с первым за 10 лет концертом за рубежом. Организаторы концерта в Минске опубликовали райдер певицы и рассказали о ее требованиях.

В Минск Пугачева будет добираться на поезде (Примадонна страдает аэрофобией) и займет несколько номеров в пятизвездочном отеле города.

«В целом концерт повторит кремлевский, только декорации будут адаптированы под более масштабную площадку. Бытовой райдер у Аллы Борисовны достаточно простой, но соответствует ее уровню. Гримерка с зеркалами, фрукты, вода и все такое прочее», – цитируют организаторов мероприятия Eg.ru.

Стоимость билетов будет не такая высокая, как на концерте в Москве. В Минске цена на билеты будет колебаться от 2 до 15 тысяч рублей. В Москве цены на билеты Примадонны превышали 300 тысяч. Пользователи Сети уже шутят, что многим можно было сэкономить и сходить на концерт Аллы Борисовны в Минске.

В рамках концерта Алла Борисовна исполнит хиты всех лет и композиции, записанные за последние десять лет. По словам артистки, выступление в Москве она организовывает не ради заработка, а для своих детей – Лизы и Гарри, чтобы они увидели маму на сцене. В Белоруссии певица решила выступить в связи с тем, что в этой стране сконцентрировано огромное количество поклонников ее таланта.

Концерт Аллы Пугачевой в Кремле состоялся 17 апреля. Шоу оставило крайне противоречивые впечатления у зрителей. Зрители отметили грамотно построенную драматургию и красивую художественную форму, однако многим представление запомнилось негативными моментами и скандалами.

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#шоу-бизнес

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