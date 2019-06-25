В Благовещенске сотруднице пекарни оторвало руку тестомесом

В одном из благовещенских супермаркетов произошел несчастный случай на производстве. Сотруднице пекарни тестомесильная машина оторвала руку.

В амурском следственном управлении информацию подтвердили. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в ведомстве, это произошло 18 июня в одном из супермаркетов города. Известно, что пострадавшей 33 года, она работала на тестомесе.

«Сотрудники следственного отдела по Благовещенску проводят проверку по факту случившегося. По результатам расследования будет принято процессуальное решение», – сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Амурской области Олег Мясоедов.

Пострадавшую госпитализировали. Как стало известно Амур.инфо, у женщины пострадала правая рука. Произошла травматическая ампутация конечности до одной трети плеча.

Тем временем заведующая сети супермаркетов, в одной из пекарен которого это случилось, отказалась комментировать инцидент.

Редакция ИА «Амур.инфо» направила официальный запрос в Государственную инспекцию труда Амурской области, чтобы узнать, проводится ли проверка по факту получения травмы на производстве.