В Амурской области из-за приближающихся ливней МЧС переведено в режим повышенной готовности

В среду, 26 июня, местами по югу Амурской области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы. Ожидается подъём уровней воды в реках и водоемах. Об этом сообщили Амурский гидрометцентр и ГУ МЧС России по Амурской области.

По прогнозам Амурского гидрометцентра, 26 июня местами по югу Амурской области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы. Ожидается подъём уровней воды в реках и водоёмах.

В целях организации оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на территории области Главное управление МЧС России по Амурской области и его структурные подразделения переведены в режим функционирования повышенной готовности.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

При ливневом дожде необходимо по возможности оставаться дома или в укрытии, использовать средства индивидуальной защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги. При передвижении нужно быть внимательными, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой. Двигаясь во время ливня на автомобиле, необходимо припарковать авто около обочины и переждать осадки. Нельзя находиться вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций, предостерегает МЧС.

Гроза относится к быстротекущим, бурным и чрезвычайно опасным атмосферным явлениям. Предотвратить ее развитие невозможно. Для уменьшения случаев поражения человека молнией необходимо знать и соблюдать основные правила и требования безопасности в зависимости от конкретных условий. ГУ МЧС России по Амурской области дает рекомендации, как вести себя во время грозы, находясь в разных условиях.

В квартире, доме или здании при грозовых дождях и ливнях нужно отключить все имеющиеся бытовые электроприборы; не стоять у открытых окон и дверей, а также не касаться водопроводных кранов. Окна в помещения должны быть закрыты, чтобы исключить попадания в них шаровой молнии.

В парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них на безопасное расстояние (30-40 метров). Вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Опасность возрастает, если поблизости уже есть деревья, ранее пораженные молнией.

На улицах города нужно как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме, они имеют надежную молниезащиту, в отличие от остановок общественного транспорта. Если таких вариантов нет, нужно переждать грозу, присев на корточки под невысокими насаждениями. Сотовый телефон на улице во время грозы лучше отключить.

На водоеме любителям купаться или рыбачить рекомендуется с приближением грозы не только немедленно прекратить эти занятия, но и отойти подальше от воды.

Передвигающимся в машине, необходимо прекратить движение, не останавливаться на высоком месте или открытом поле, переждать грозу в салоне автомобиля и не заправлять машину во время ненастья. Нельзя располагаться между машинами или в кузове автомобиля, сидеть на металлических предметах, прятаться под машину и держать в руках металлические предметы.

В лесу лучше встретить грозу на поляне, не искать защиты под кронами высоких или отдельно стоящих деревьев, не прислоняться к их стволам, поскольку прямое попадание молнии в дерево может разбить его в щепки и травмировать рядом стоящих людей. Не располагаться у костра: столб горячего воздуха является хорошим проводником электричества. Не влезать на высокие деревья.

Зная и соблюдая эти простые правила с легкостью можно избежать возникновения опасных ситуаций для своего здоровья и жизни, а также своих близких.

В случае возникновения нештатных ситуаций следует звонить: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.