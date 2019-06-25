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Стипендии имени Муравьева-Амурского удостоились 55 амурских студентов

Стипендии имени Муравьева-Амурского удостоились 55 амурских студентов

За свои заслуги лучшие студенты Приамурья получили от Законодательного собрания области денежное поощрение. 25 июня 55 ребятам вручили стипендии имени графа Муравьева-Амурского: это 25 студентов вузов и 30 учащихся колледжей. Церемония награждения состоялась в Амурском областном театре драмы.

Назначение стипендии Муравьева-Амурского – это особое признание успехов не только в учебе, но и научно-исследовательской, социальной и общественной работе. Студенты ссузов получают единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей, активисты из вузов – по 10 тысяч. Для этого из областного бюджета выделено 400 тысяч рублей.

Именная стипендия выдается с 1997 года. Сначала она предназначалась только для студентов вузов – отличников учебы и авторов научных разработок. В последние годы ею награждают не только за успехи в учебе, но и за активное участие в общественной жизни образовательной организации. Студентам средних специальных образовательных организаций стипендия вручается с 2016 года.

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#вузы #ссузы

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Комментарии
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  • Татран

    Татран
    1 час назад

    теперь разгуляются ребята

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