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Экс-директора 26-й школы Татьяну Гранкину будут судить за служебный подлог и растрату

Экс-директора 26-й школы Татьяну Гранкину будут судить за служебный подлог и растрату
Фото: instagram.com/school_26_blg/

В Благовещенском городском суде вскоре будет рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего руководителя школы № 26 Татьяны Гранкиной. Ее обвиняют в служебном подлоге и растрате вверенного ей имущества.

Все это выяснилось, когда прокуратура Благовещенска проверяла исполнения законодательства должностными лицами в 26-й школе. Тогда были установлены фиктивные документы о трудоустройстве в образовательном учреждении педагога дополнительного образования и дворника – по совместительству лаборанта.

«Данные преступные действия повлекли необоснованную выплату указанным лицам заработной платы на сумму свыше 700 тысяч рублей, пенсионных, налоговых отчислений и страховых выплат», – сообщает прокуратура Амурской области.

Однако из указанных 700 тысяч рублей в растрате 250 тысяч обвиняют именно Гранкину. По версии следствия, в декабре 2016 года теперь уже экс-директор приняла по документам на должность дворника и по совместительству лаборанта своего родственника, который даже не жил в Приамурье, однако до сентября 2017 года на него начислялась заработная плата.

По поводу растраты 450 тысяч рублей возбуждено еще одно уголовное дело в отношении другого должностного лица 26-й школы за фиктивное трудоустройство педагога дополнительного образования. Оно расследуется, но подробности пока не разглашаются.

Материалы проверки с выявленными нарушениями благовещенский прокурор направил в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. В отношении Татьяны Гранкиной уголовное дело было возбуждено сразу по двум статьям: по части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог» и части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата вверенного имущества с использованием служебного положения».

Обвинительное заключение уголовного дела уже утверждено надзорным органом и направлено в суд, сообщает прокуратура Амурской области.

За совершенное преступление экс-директор школы может лишиться свободы на срок до 6 лет. Как сообщалось ранее, обвиняемая была отстранена от должности директора школы по решению суда и находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало Амур.инфо, Татьяна Гранкина ранее руководила управлением образования города Благовещенска, а после являлась заместителем министра образования Амурской области.

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#происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Татран

    Татран
    1 час назад

    интересно кто второй преступник?

  • Ветеран Юнармии

    Ветеран Юнармии
    30 минут назад

    интересно, а почему не взяли под стражу? может же повлиять на свидетелей и скрыться от следствия.

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