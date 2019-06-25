В парке «Бурейский» Амурской области убита краснокнижная утка-мандаринка

Полуощипанную тушку утки-мандаринки без головы обнаружили на территории природного парка «Бурейский» сотрудники Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ области. Тушку застреленной краснокнижной птицы они нашли в рыбацком лагере.

Сотрудники проводили плановый рейд по территории Бурейского парка, когда услышали стрельбу в районе устья реки Большая Бушунга. Они поплыли на звук и увидели у берега надувную лодку с мотором и двоих мужчин. Заметив инспекторов, один из рыбаков что-то выбросил в кусты.

«В лодке стволами вверх стояло заряженное ружье. При проверке документов оказалось, что на оружие у мужчин документы есть, а на право охоты – нет. При этом руки одного из рыбаков были в частичках пуха и крови», – рассказал сотрудник Дирекции, работавший на месте происшествия.

При осмотре окрестностей сотрудники нашли голову самца утки-мандаринки, а затем и частично ощипанную тушку. Вразумительных объяснений этому рыбаки дать не смогли.

По факту добычи краснокнижной птицы ведется разбирательство. Оружие, патроны и тушку утки у амурчанина изъяли. Помимо штрафа, мужчине грозят и другие санкции: лишение права охоты и выплату компенсацию за вред, нанесенный природе Приамурья. Утка-мандаринка обойдется ему в 42 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ.