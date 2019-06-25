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сегодня, 16:04 4

В парке «Бурейский» Амурской области убита краснокнижная утка-мандаринка

В парке «Бурейский» Амурской области убита краснокнижная утка-мандаринка
Фото: animal-photos.ru

Полуощипанную тушку утки-мандаринки без головы обнаружили на территории природного парка «Бурейский» сотрудники Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ области. Тушку застреленной краснокнижной птицы они нашли в рыбацком лагере.

Сотрудники проводили плановый рейд по территории Бурейского парка, когда услышали стрельбу в районе устья реки Большая Бушунга. Они поплыли на звук и увидели у берега надувную лодку с мотором и двоих мужчин. Заметив инспекторов, один из рыбаков что-то выбросил в кусты.

«В лодке стволами вверх стояло заряженное ружье. При проверке документов оказалось, что на оружие у мужчин документы есть, а на право охоты – нет. При этом руки одного из рыбаков были в частичках пуха и крови», – рассказал сотрудник Дирекции, работавший на месте происшествия.

При осмотре окрестностей сотрудники нашли голову самца утки-мандаринки, а затем и частично ощипанную тушку. Вразумительных объяснений этому рыбаки дать не смогли.

По факту добычи краснокнижной птицы ведется разбирательство. Оружие, патроны и тушку утки у амурчанина изъяли. Помимо штрафа, мужчине грозят и другие санкции: лишение права охоты и выплату компенсацию за вред, нанесенный природе Приамурья. Утка-мандаринка обойдется ему в 42 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ.

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#животные #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Lady G

    Lady G
    2 часа назад

    вот не уроды ли

  • Asd456

    Asd456
    2 часа назад

    Они что ли съесть её могли

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    1 час назад

    Уроды. Пусть теперь платят рублем.

  • Sapsanische

    Sapsanische
    1 час назад

    42000 это мало. 420000 было бы нормально.

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