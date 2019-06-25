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сегодня, 16:01 0

Троих граждан КНР будут судить за попытку дать взятку сотрудникам Благовещенской таможни

По материалам отделения по противодействию коррупции Благовещенской таможни в первом полугодии 2019 года возбуждено три уголовных дела за попытку дать взятку. Дела возбуждены по заявлениям самих инспекторов таможни, которым предлагали деньги.

В двух случаях граждане КНР пытались дать 5 тысяч рублей сотрудникам Благовещенского таможенного поста за непроведение таможенного контроля ввезенных из Китая джинсов и упаковочных пакетов, а также наклеек на молочную продукцию. Еще одна гражданка КНР предлагала 5 тысяч рублей инспектору Благовещенского таможенного поста за возможность бесконтрольного вывоза в Китай партии рыбы в своем багаже.

Во всех трех случаях таможенники сообщили о фактах склонения их к совершению коррупционных правонарушений в отделение по противодействию коррупции Благовещенской таможни. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 291.2 УК РФ. В настоящее время по этим уголовным делам ведется следствие.

В Благовещенской таможне работает круглосуточный телефон доверия: 8(4162) 53-67-36. По фактам правонарушений и преступлений будут приняты меры реагирования. Анонимность и конфиденциальность информации гарантируется, сообщили в пресс-службе таможни.

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#закон #таможня

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