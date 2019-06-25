Острые пики мешают баскетболистам на стадионе «Амур» в Благовещенске

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители Благовещенска, увлекающиеся баскетболом. Люди рассказали о проблеме на баскетбольной площадке стадиона «Амур». Из-за нее спортсмены порой лишаются своих мячей для игры.

В том месте, рассказали благовещенцы, находится забор, который венчают острые пики. «Видимо, для того чтобы было сложнее перелезть через ограждение. Но это мало усложняет задачу. Перелезть все равно достаточно просто. Зато кучу мячей уже там прокололи», – жалуются горожане.

Они отмечают: не ясно, зачем нужен забор с острыми пиками на площадке для игр с мячом. «Спилить – дело пары часов. Возможно, руководство стадиона просто не знает о проблеме», – рассуждают баскетболисты.

По их словам, баскетбольный мяч хорошего качества стоит от 3 тысяч рублей, и лишиться такого жалко.

В Региональном центре спортивной подготовки (к этому учреждению относится стадион «Амур») ИА «Амур.инфо» сообщили, что учтут пожелание баскетболистов и в ближайшее время острые пики уберут.