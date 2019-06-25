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13 июля в Благовещенске состоится пятая «Велоночь с Амур.инфо»

13 июля в Благовещенске состоится пятая «Велоночь с Амур.инфо»
Фото: www.instagram.com

В Благовещенске состоится пятая «Велоночь с Амур.инфо». Массовое мероприятие пользуется популярностью среди велосипедистов города и каждый раз привлекает сотни участников. На этот раз их ждут концерт, конкурсы и подарки. Велопробег пройдет в субботу, 13 июля.

Сбор участников, старт и финиш состоятся не на площади Победы, как было раньше, а возле Общественно-культурного центра. Начало намечено на 20:00. Участников «Велоночи» ждут развлекательная программа, включающая в себя мастер-классы и работу фотозоны, где можно сфотографироваться на фоне ретро-автомобиля.

Все желающие получат наклейку с номером. На финише по этим номерам проведут розыгрыш подарков от Амур.инфо и партнеров акции.

Маршрут пятой «Велоночи» согласован с администрацией Благовещенска и городским отделом Госавтоинспекции. Построение участников велопрогулки начнется в 21:30.

Велосипедисты стартуют от ОКЦ, выезжают на Трудовую и поворачивают на улицу Ленина, движение транспорта по которой в этот вечер полностью перекроют. По Ленина все поедут до Мухина, где повернут налево, выедут на Краснофлотскую и проследуют до Артиллерийской. Сделав поворот на Загородную,«велоночники» поедут до Краснофлотской, затем на Мухина. Свернут на Ленина и финишируют на площади Общественно-культурного центра.

Безопасность участников велопробега обеспечат экипажи дорожно-патрульной службы и скорой помощи. За соблюдением порядка в велорядах проследят волонтеры – соорганизаторы мероприятия, представители федерации мультиспорта «Амурбайк».

Участвовать в «Велоночи с Амур.инфо» могут велосипедисты, которым исполнилось 14 лет. Подростки должны быть в сопровождении родителей. Во время заезда важно соблюдать правила безопасности: не мешать другим велосипедистам, не разгоняться, не обгонять, выполнять требования волонтеров. Обязательным условием участия является наличие фонариков и светоотражателей. Чем ярче будет процессия велосипедистов, тем зрелищнее получится мероприятие. На финише участники разыграют подарки и построятся для совместного фото.

Массовое спортивное мероприятие Амур.инфо проводит совместно с федерацией мультиспорта «Амурбайк» при поддержке городского управления по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Первая велоночь под эгидой Амур.инфо состоялась в Благовещенске 6 июля 2014 года. В акции приняли участие сотни велосипедистов. С каждым годом мероприятие становилось все более популярным и привлекало новых участников. В 2019 году «Велоночь с Амур.инфо» пройдет в пятый раз, так как в прошлом, 2018 году, велопарад не состоялся.

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#отдых #СМИ #спорт

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Хорошая новость, но почему же маршрут опять такой маленький? Эх, вот раньше было....

  • Оля111

    Оля111
    1 час назад

    И правда, какой-то малюсенький маршрут

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