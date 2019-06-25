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Преподаватель физкультуры в ДальГАУ установил мировой рекорд в силовом троеборье

Преподаватель физкультуры в ДальГАУ установил мировой рекорд в силовом троеборье

23 июня в Благовещенске прошли областные соревнования по пауэрлифтингу «Кубок Амура». Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, доцент кафедры физической культуры и спорта ДальГАУ Петр Шабалдин стал абсолютным чемпионом в силовом троеборье среди ветеранов Приамурья.

На соревнования съехались около 80 спортсменов Амурской области. Петр Шабалдин выступал в двух номинациях – пауэрлифтинг, или силовое троеборье и становая тяга. В троеборье нужно было выполнить приседания со штангой на плечах, жим лежа и становую тягу.

«В первом упражнении я при первом подходе поднял 175 килограммов, во втором – 185 килограммов, затем пошел на 187 килограммов и пошел на установление мирового рекорда, но не получилось. В жиме лежа поднял 80 килограммов, потом 85. И в тяге становой в первом подходе – 185, потом пошел на 192 с половиной, чтобы собрать в сумме 462,5 за три упражнения – это новый рекорд мира. Потом пошел на 200 килограммов, но не зафиксировал – на самофиксации штанга из рук выскочила», – рассказал спортсмен.

В сумме трех движений благовещенец стал абсолютным чемпионом среди ветеранов, установив новый мировой рекорд. Также абсолютного чемпионства среди ветеранов мужчина добился в упражнении становая тяга с результатом 192,5 килограмма.

Следующие соревнования – Кубок мира по троеборью – состоятся 5 октября. В Благовещенске они пройдут впервые. «Уровень соревнований высокий, результаты высокие, и вот приняли решение, что Кубок мира проведут у нас», – прокомментировал Петр Шабалдин.

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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    5 минут назад

    Супер!! Мои поздравления!!!

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