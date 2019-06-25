Китайский оркестр привез в Приамурье арфу и очень интересную программу

25 июня в Приамурье даст концерт симфонический оркестр из провинции Хэйлунцзян. На сегодняшний день только этот коллектив привозит в область полный набор симфонических инструментов – их более 100, в том числе арфа.

Художественный руководитель и дирижер симфонического оркестра провинции Хэйлунцзян – Фэйху Цзяо. Он учился у Геннадия Рождественского, обожает сложнейшие концерты Рахманинова и прекрасно разбирается в европейской и русской классике.

В составе Хэйлунцзянского оркестра более 80 человек. И это не только китайские музыканты. В нем работают семь музыкантов из Санкт-Петербурга и Минска. Китайцы стремятся знать и понимать европейскую музыку, поэтому приглашают лучших музыкантов и приобретают лучшие инструменты. На культуру своего народа Китай денег не жалеет.

Симфонический оркестр из Хэйлунцзян выступает не только в родном Харбине. Он был в Токио и на российском Дальнем Востоке – в Хабаровске и Владивостоке. Недавно в гастрольные маршруты прочно вписался Благовещенск.

Впервые оркестр дал концерт на Российско-китайской ярмарке культуры и искусства в 2018 году и прошёл с овациями. В конце зал аплодировал стоя несколько минут. Дирижер Фэйху Цзяо пообещал вернуться. И вот это свершилось.

«В этом году очень интересная программа. Будет китайская музыка и шедевр русской музыки – симфония № 5 Чайковского. Я готов к тому, что кто-то услышит симфоническое звучание впервые – в Райчихинске, Шимановске. Поэтому в каждой программе я буду делать комментарии на русском языке, что позволит понять и приблизиться к музыке. Наша задача – вызвать резонанс в душе и затронуть самые сокровенные струны», – рассказал музыкант.

25 июня в 18:00 оркестр провинции Хэйлунзцян пройдет в Райчихинске. 26 июня в 19:00 – в ОКЦ Благовещенска. 27 июня в 18:00 – в Шимановске.

Подробности и программа фестиваля Российско-китайской ярмарки культуры и искусства в Благовещенске в рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».