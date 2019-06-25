Василий Орлов обсудил развитие конкуренции в Приамурье с замруководителя ФАС

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Василий Орлов провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы страны Сергеем Пузыревским. Главной темой беседы стала реализация национального плана по развитию конкуренции в Амурской области.

Согласно нацплану по развитию конкуренции, стоит задача снизить количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти, к 2020 году увеличить доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Помимо этого, во всех отраслях экономики необходимо добиться присутствия не менее трех хозяйствующих субъектов, не менее чем один из которых относится к частному бизнесу.

«В Приамурье мы проводим региональный семинар-совещание по Дальнему Востоку. Участие в нем принимают все руководители дальневосточных антимонопольных управлений. Не так давно руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев обращался к председателю правительства России Дмитрию Медведеву, суть которого сводится к тому, что, помимо национального плана развития конкуренции, сейчас большое внимание направлено на реализацию национальных проектов. Цель и у нацпроектов, и у национального плана по развитию конкуренции одна – это прорывное социально-экономическое развитие страны и улучшение благосостояния граждан. А если цели одинаковые, то нужно взаимоувязать планы. Наша задача – обсудить, что возможно реализовать в рамках национального плана с учетом прохождения нацпроектов, чтобы получить конкурентоспособную экономику в Приамурье. В ближайшее время нужно сформировать дорожную карту. Мы рассчитываем, что это произойдет в течение нескольких месяцев», – сказал Сергей Пузыревский.

В настоящее время в Приамурье создан совет по внедрению на территории Амурской области стандарта развития конкуренции, заключено 29 соглашений с органами местного самоуправления по внедрению стандарта.

«Мы внимательно следим за реализацией нацпроектов на территории региона. Есть вопросы, которые конкретно касаются формирования цен. Буквально сегодня они будут рассмотрены на заседании правительства области», – сказал Василий Орлов.

Глава области поблагодарил за предоставленные методики успешных практик регионов, сообщает пресс-служба правительства.