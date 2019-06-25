Прокуратура: супруга Сергея Завьялова умолчала о части своего имущества

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В ответе ведомства говорится, что прокуратура Благовещенска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в части полноты и достоверности предоставления депутатами Благовещенской городской думы сведений о доходах и имуществе.

Было установлено, что в нарушение требований закона депутат Сергей Завьялов предоставил недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016-2017 годы. В частности, чиновник не отразил наличие в собственности нескольких единиц самоходных машин, срочные обязательства имущественного характера (договор займа).

В сведениях о доходах его супруги за 2017 год не была представлена информация о наличии в собственности двух единиц транспортных средств и объекта недвижимости.

По результатам проверки прокурор Благовещенска внес председателю Благовещенской городской думы два представления. В период их рассмотрения думой было принято решение о досрочном прекращении полномочий Завьялова.

Сообщается также, что в настоящее время прокуратурой региона организована проверка достоверности сведений о доходах, представленных депутатом заксобрания Сергеем Трушем.