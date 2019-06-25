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В Амурской области сильные дожди, ливни: прогноз погоды на 26 июня

В Амурской области сильные дожди, ливни: прогноз погоды на 26 июня
Фото: Амур.инфо

26 июня на севере Амурской области переменно облачно, в отдельных районах пройдут дожди, местами сильные, грозы. Ночью и в утренние часы опустится туман.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 5-10, при грозе с усилением до 15 метров в секунду. Температура ночью опустится до 7-12, днем поднимется до 22...27 градусов.

В большинстве южных районов будет облачно с прояснением, пойдут дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы. Восточный ветер разгонится до 4-9, при грозе – до 10-15 метров в секунду. Температура ночью – 11...16, днем – 20...25 градусов.

В Благовещенске будет облачно с прояснением, временами ожидаются дожди, грозы. Ветер подует с востока, северо-востока со скоростью 4-9 метров в секунду, днем его скорость увеличится до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 14...16, днем – около 25, сообщает Амурский гидрометцентр.

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