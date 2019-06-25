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Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления

Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления
Фото: instagram.com/p/BvyPu8vAl9b/

В начале июня продюсер Бари Алибасов попал в больницу с ожогом внутренних органов. Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.

В первую очередь в глаза профессионалу бросилось то, что продюсер провел в больнице мало времени. При отравлении жидкостью для очистки труб и получении таких серьезных ожогов, он должен был оставаться там как минимум месяц.

Он также прокомментировал видеозаписи, где Алибасов-старший перемещается по дому, а на заднем плане стоят банки с детским питанием. Врач считает, что Алибасов питается значительно лучше, так как по нему не видно никаких признаков строгой диеты.

Врач добавил, что при ожоге пищевода у Алибасова должен был измениться голос, а этого не произошло, поэтому история с отравлением – «абсолютная липа». В больнице, по мнению врача, продюсер оказался по иным причинам.

Кроме того, анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев опроверг слова сына о том, что, когда Бари Каримович вышел из медикаментозного сна, то временно потерял память и никого не узнавал. Медэксперт утверждает, что в этот момент состояние пациента тщательно контролируется.

«Заканчивается действие препарата, и человек выходит из сна. Такой случай был у бобслеистки, которая четыре месяца находилась в медикаментозной коме, Михаэль Шумахер и вовсе шесть месяцев проспал – все восстановились нормально, никакой амнезии не было», – процитировало врача издание «Комсмольская правда».

В больнице продюсер группы «На-На» оказался 4 июня. Сын Алибасова сообщил СМИ, что он отравился жидкостью для очистки труб, перепутав с соком. Медики диагностировали у него ожоги дыхательных путей, пищевода и желудка четвертой степени. В больнице врачи оказали всю необходимую помощь звезде, однако сын решил отправить отца в Европу для реабилитации после отравления.

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#здоровье #шоу-бизнес

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