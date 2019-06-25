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сегодня, 13:39 0

В Хэйхэ собираются снести дома, построенные вдоль Амура

В Хэйхэ собираются снести дома, построенные вдоль Амура
Фото: biang.ru

В Хэйхэ планируют снести нелегальные постройки на берегу Амура. По данным китайских СМИ, в них проживают больше 80 человек. Людям предлагают предоставить документы, подтверждающие законный статус домов.

О планах по сносу нелегальных строений объявила администрация Хэйхэ. Освободить планируется территорию вдоль берега Амура от острова Большой Хэйхэ до строящегося международного автомобильного моста в деревне Чанфатунь. Об этом сообщает издание Цзиньжи Хэйхэ, передает Biang.ru.

Сообщается, что операция по сносу построек проводится с целью «облагораживания внешнего облика Хэйхэ, а также освобождения земель под строительство инфраструктурных объектов». На острове Большой Хэйхэ планируется строительство нового речного порта. А в районе строящегося моста с китайской стороны хотят создать свободную экономическую зону.

Снести предстоит одноэтажные крестьянские дома – фанзы, которые были построены на берегу Амура без разрешительных документов. По информации управления водного транспорта Хэйхэ, на территории живут около 80 человек. Операция по легализации жилых домов в прибрежной зоне Амура проводится с 24 по 26 июня. Если жильцы предоставят необходимые документы, то их переселят в другие районы.

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#Китай #строительство #экономика

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