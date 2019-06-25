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В Британии женщина приняла беременность за рак

В Британии женщина приняла беременность за рак
Фото: ru.depositphotos.com

В графстве Суффолк женщина приняла беременность за злокачественную опухоль. До беременности у девушки был рак, но его смогли вылечить. Когда девушка почувствовала тошноту, она подумала, что к ней вернулся рак.

Спустя год после операции по удалению рака Бьянка Перл (Bianca Pearl) вновь почувствовала слабость и тошноту. «Я отправилась к врачам с тяжелым сердцем. Думала, что рак вернулся», – рассказала девушка журналистам. В больнице ей сообщили, что причиной плохого самочувствия была беременность.

Женщина удивилась, она не думала, что все может быть так просто. Перед химио- и радиотерапией ее предупредили, что после лечения вероятность забеременеть будет минимальной, сообщает «Лента.ру».

В июне Перл родила девочку. Она появилась на свет в той же операционной, где ей удаляли грудь. У Перл обнаружили злокачественную опухоль молочной железы, когда ей было 27 лет. Чтобы справиться с раком, понадобилась мастэктомия и годичный курс химио- и радиотерапии.

В апреле сообщалось, что в Турции женщина подала в суд на врачей, которые перепутали беременность со злокачественной опухолью. Из-за назначенной химиотерапии у женщины случился выкидыш.

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#дети #жизнь

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