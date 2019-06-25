Трибуна-холл на «Золотой миле» начнут проектировать в 2020 году

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В ноябре в Благовещенске строители сдадут центральные участки набережной между Пионерской и Театральной. На продолжение работ по берегоукреплению регион получил больше 600 миллионов федеральных рублей. Намывная территория – сейчас она за забором – поделена на 4 участка. Два из них, по словам Василия Орлова, вакантны. Власти ищут инвесторов. На участке, что напротив ОКЦ, будет построена канатная дорога.

«Наверное, проведем процедуру закладки первого камня. Сейчас выбран подрядчик, Заключены и актуализированы все международные соглашения. Вы видели, что был проведен архитектурный конкурс хорошего международного уровня. Выбрана хорошая проектная организация. Они должны в течение ближайших 7-8 месяцев провести проектные работы до начала строительного сезона следующего года. В следующем сезоне, как потеплеет, должны начаться строительные работы. За 2 года будет построена канатная дорога», – рассказал Василий Орлов.

Реконструировать центр – площадь Ленина и намывную территорию – собираются поэтапно.

«Один этап, он как бы стоит немного особняком, потому что это строительство храма. Он не может быть построен за бюджетные деньги, поэтому пока не будет определен спонсор, мы просто резервируем площадку и она остается за этим проектом, дополнительным этапом. А три этапа основных: это благоустройство старой площади, второй этап – это благоустройство намывной территории, и третий этап – это строительство на намывной территории объекта капитального строительства – это Трибуна-холл», – пояснил губернатор.

Источник финансирования по благоустройству центральной площади пока не определен. По словам главы региона, к 1 августа должна быть закончена работа по обоснованию инвестиций в проект реконструкции.

«Есть разработанная концепция, был конкурс архитектурный проведен, хорошие проектировщики выиграли, московский уровень, – те, кто делали "Зарядье". Поэтому очень похожи некоторые элементы. Не все они, на мой взгляд, подходят для нас, но можно будет это корректировать в процессе. После этого – цена вопроса по обоснованию инвестиций, а это тоже госэкспертиза должна быть получена на стоимость порядка 2,6 миллиарда рублей», – рассказал Василий Орлов.

Несмотря на то, что средства на обновление центра Благовещенска пока не найдены, власти рассчитывают начать благоустройство площади Ленина в 2020 году. Также в следующем году начнутся проектные работы по благоустройству намывной территории. Кроме того, планируется спроектировать капитальное строение – Трибуна-холл. Как сообщало Амур.инфо, речь идет о строительстве трибуны с возможностью размещения сцены внизу и с размещением в подтрибунном помещении музея российско-китайских отношений.

«Есть желающие коммерсанты построить Трибуна-холл. Но мы не хотели бы его отдавать, потому что там, мне кажется, было бы очень правильно сделать музей российско-китайских отношений. Для нас это фишка, ее надо разыгрывать. Ни у кого в стране больше нет такой географии, как у нас. И как раз вот события 1945 года, когда освобождали мы, надо в этом музее показывать. Активно ищем по двум оставшимся участкам инвесторов, чтобы работы по ним были синхронизированы, и к концу 21 года они одновременно вводились в строй», – рассказал глава региона.

28 июня в 17:00 на площадке «Точки кипения» в областной библиотеке пройдет круглый стол «Благоустройство территории набережной реки Амур в городе Благовещенске». Жителей приглашают поучаствовать в дискуссии.