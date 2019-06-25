В Благовещенске при капремонте крыши дождь снова залил пятиэтажку на Вокзальной

Жильцы дома 82 по улице Вокзальной уже успели оценить последствия ливня, который обрушился на Благовещенск 24 июня. В доме полным ходом идет капитальный ремонт крыши. Из-за непогоды потоки воды проникли через щели в несколько квартир.

Об этом в редакцию сообщил один из жильцов пострадавшей пятиэтажки. Сейчас, говорит, мужчина, потоп уже стих, но жильцов беспокоят последствия. Они рассчитывают на компенсацию.

«Это у нас так крышу ремонтируют интересно. Я живу на 4 этаже, у меня еще не так страшно, а на 5 этаже, я там был вчера, такой ужас: у них воды почти по щиколотку было. Сколько всего квартир пострадало, я не могу сказать. Знаю, что моя квартира, квартира соседа надо мной, еще в сторону человека 2-3, наверное».

По информации благовещенца, капитальный ремонт начался весной. «И вот каждый раз, когда дождь, раньше только подъезд тек, а теперь еще и квартиры», – сетует мужчина.

Около месяца назад дом № 82 по улице Вокзальной уже становился героем материала. Информагентство рассказывало о том, что его жители из-за непогоды остались без света. К тому же дождевая вода стекала прямо в щиток на лестничной площадке, и людей било током.

Дозвониться в аварийную службу и свою управляющую компанию, сообщают жильцы, 24 июня им не удалось.

В управляющей компании «Амур.инфо» рассказали, что, действительно, от непогоды эта пятиэтажка страдает не первый раз.

«Там подрядчик ООО "Генстрой" сейчас выполняет капитальный ремонт. Они произвели демонтаж мягкой кровли крыши, то есть практически сняли кровлю. И вот именно во время неблагоприятных погодных условий у них возникает такая неприятная ситуация, протекает. Мы от себя ранее делали акты о затоплении, чтобы они обращались в фонд капитального ремонта, потому что подрядчики приступили к выполнению работ во время неблагоприятных условий, и в результате у людей возникли вот такие проблемы», – прокомментировали в управляющей компании.

В пресс-службе Амурского фонда капитального ремонта объяснили, что для начала нужно выйти на фонд и связаться с куратором, который по обращению отправится на место предполагаемого затопления.

«Для начала им нужно обратиться в фонд капитального ремонта. У нас на сайте есть специальная кнопка "горячая линия", можно воспользоваться ей. Также есть раздел "контакты", где находятся телефоны специалистов. Они подскажут, как правильно написать заявление, обращение», – пояснили в фонде.

В мае «Амур.инфо» сообщало о других подтопленцах. Тогда в редакцию обратились жильцы нескольких домов из Благовещенска, Шимановска, Усть-Ивановки с подобной жалобой. В их домах делали капитальный ремонт крыши, и прошедший в Приамурье дождь затопил квартиры, причинил материальный ущерб, а в некоторых домах отключили электричество.