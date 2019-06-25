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Космодром Восточный нуждается в секретарях для топ-менеджеров

Космодром Восточный нуждается в секретарях для топ-менеджеров
Фото: www.rbg24.ru

Госкорпорация «Роскосмос» заказывает секретарей для своих руководителей. Она готова выделить на это почти 220 миллионов рублей. Сотрудники необходимы в том числе космодрому Восточный в Амурской области.

Лот на оказание услуг по организационному и документационному обеспечению деятельности топ-менеджеров размещен на сайте госзакупок. Закупать услуги Роскосмос будет у единственного поставщика – «Объединенной ракетно-космической корпорации», своей дочерней структуры. С ней уже заключен контракт, следует из информации на сайте госзакупок. Сумма контракта – 218, 9 миллиона рублей.

Как сообщает Первое Антикоррупционное СМИ, в услугах нуждаются руководители госкорпорации и ее филиалов на космодроме Байконур и Восточный. Срок контракта – два года.

Зарплата секретарей в документах не указана, но средние затраты на каждого помощника подсчитать можно. Количество руководителей, для которых будут оказываться услуги, не будет превышать 40 человек, указано в техзадании. При этом секретарей не может быть больше, чем руководителей, отмечено в документе. При таком количестве на каждого секретаря уйдет по 228 тысяч рублей в месяц.

Сотрудники должны будут заниматься приемом и распределением телефонных звонков, «организацией работы с посетителями руководителя», планировать рабочий день топ-менеджеров и организовывать их командировки и телефонные переговоры. Также сотрудник должен заниматься «поддержанием функционального рабочего пространства приемной и кабинета руководителя».

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#космодром #работа #Циолковский

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