Началось восстановление дорог, разбитых при строительстве моста через Амур

Дорожные рабочие приступили к восстановлению дорог, задействованных при строительстве моста через Амур. Их разбили большегрузы, которые доставляли строительные материалы и грузы на место. Это три дороги регионального значения: подъезд к поселку Зазейский, Заречный – Муравьевка – Константиновка и подъезд к селу Владимировка.

«Восстановительные работы предусмотрены проектной документацией по строительству пограничного мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ. В рамках этих мероприятий запланировано восстановить три участка автомобильных дорог: подъезд к селу Владимировка (с нулевого по 6 километр), подъезд к поселку Зазейский (с 5 по 11 километр), Заречный – Муравьевка – Константиновка ( с нулевого по 16 километр до Гродеково). Общая протяженность составляет 27 километров», – рассказал директор филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске Евгений Корольков.

Восстановительные работы дорожного покрытия ведутся методом холодной регенерации с использованием существующего покрытия асфальтобетона, при этом добавляются минеральные и комплексно-вяжущие материалы: фракционированный щебень, цемент и битумная эмульсия.

«Применение этой технологии дает быстроту, усиление дорожной одежды, увеличение нагрузки и наименьшие затраты. Данный вид технологии уже применялся нами на участке "Подъезд к городу Благовещенск" и на Свободненском ремонтном участке. Технология работ состоит из предварительного фрезерования существующего асфальтобетонного покрытия, затем производится профилирование, доведение поперечных и продольных уклонов, потом дозируется фракционный щебень, рассыпается цемент с помощью цементораспределителя, а машиной ресайклер WR 250 идет перемешивание и дозировка битумной эмульсии», – сказал начальник участка АО «Асфальт» Игорь Чернецов.

На каждом этапе работ подрядной организацией ведется контроль и проводится лабораторный анализ.

«Ежедневно производится отбор проб материалов, в лаборатории испытывается влажность, гранулометрический состав, формируются образцы на испытание средней плотности, на водонасыщение и сжатие образцов. Также мы определяем показатель сжатия при 50 градусах и водостойкость. По истечении 7 дней при наборе прочности покрытия готового, производится отбор кернов – вырубок и смотрим коэффициент уплотнения, соответствует согласно требованиям ОДМ или нет», – отметил старший инженер лаборант АО «Асфальт» Николай Ковалев.

Закончить работы планируют в сентябре 2019 года, сообщает областной минтранс.