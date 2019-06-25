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В Благовещенске из-за ДТП скорая не довезла пациентку до больницы (видео)

В Благовещенске из-за ДТП скорая не довезла пациентку до больницы (видео)
Фото: www.instagram.com

В Благовещенске 82-летняя женщина упала с высоты. Когда скорая помощь везла пострадавшую в больницу, в машину врезался мотоцикл. Пострадали работник скорой помощи и мотоциклист. Пациентку в больницу не довезли – она скончалась.

Как сообщает амурское управление МВД России, вечером в понедельник, 24 июня, в полицию Благовещенска поступило сообщение о падении с высоты женщины 1937 года рождения. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.

Пострадавшей вызвали скорую. Медики погрузили женщину в машину и повезли в больницу. На регулируемом перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Зейской в скорую помощь врезался мотоцикл. В результате ДТП травмированы 47-летний работник скорой помощи и 50-летний водитель двухколесного транспортного средства.

«Позже была зафиксирована смерть женщины, доставляемой в лечебное учреждение. Предварительно установлено, что причина ее смерти не связана с дорожно-транспортным происшествием», – сообщили в полиции.

По факту падения пенсионерки с высоты сотрудники МО МВД России «Благовещенский» проводят проверку. Также выясняются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», пожилая женщина спускалась по веревке с четвертого этажа дома № 40 по улице Лазо и сорвалась на высоте второго этажа.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Долгий

    Долгий
    52 минуты назад

    В 82 года спускаться на верёвке-это сильно

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