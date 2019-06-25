В Амурской области впервые пройдет кросс-триатлон OpenRaceMix

Кросс-триатлон OpenRaceMix – открытый гоночный микс – состоится в поселке Новобурейский 29 июня. Он приурочен к празднованию Дня молодёжи. Это первые подобные соревнования в Амурской области.

Гонка стартует с главной площади поселка. Она пройдет в три этапа: велогонка на 3 километра; бег на 2 километра; заключительный этап – необходимо будет сделать 5 выстрелов по мишени из пневматического пистолета, это и будет финишным результатом гонки.

Принять участие в первом кросс-триатлоне могут все желающие в возрасте старше 16 лет. Необходимо иметь велосипед, велошлем или головной убор.

Заявку на участие необходимо направить по электронной почте: stimul28@mail.ru или по телефону 8-909-818-5958, сообщает пресс-служба областного правительства.